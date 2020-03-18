  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Olcay Şahan'dan koronavirüs sözleri: Takım arkadaşlarımın yüzde 90'ı oynamak istemiyor
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 14:24
  • |
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 14:24

Olcay Şahan'dan koronavirüs sözleri: Takım arkadaşlarımın yüzde 90'ı oynamak istemiyor

Olcay Şahan'dan koronavirüs sözleri: Takım arkadaşlarımın yüzde 90'ı oynamak istemiyor

Paylaş

Denizlispor'un başarılı futbolcularından Olcay Şahan, hafta sonu oynayacakları Sivasspor maçından 3 puan alıp, rahatlayan taraf olmak istediklerini söyledi. Korona virüs sebebiyle tedirgin olduklarını da belirten Şahan, "Futbolcular evinde kalmak istiyor. Takımda kimse oynamak istemiyor" dedi.

Denizlispor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçı hazırlıklarına, Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Denizlispor’un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, son 3 haftalık performanslarına baktıkları zaman iyi durumda olduklarını vurguladı. Karşılaşmayı kazanarak rahatlamak istediklerini aktaran Şahan, “Tabii ki son üç haftaya bakarsak iyi puan topladık. Keyfimiz yerinde diyebilirim. Bu hafta da Sivas’da 3 puan alıp, rahatlamak istiyoruz. Onun için bütün çalışmaları yapıyoruz, İnşallah galip geliriz” dedi.

“Futbolcular da evinde kalmak istiyor ama federasyon böyle açıkladıysa yapacak bir şey yok”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglere ara verilmesi kararına da değinen ve bu karara korona virüsü endişesi nedeniyle tepkili olduklarını dile getiren Olcay Şahan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Aslında çok iyi karşılamadık bu kararı. Sabah takım arkadaşlarımızla konuştuk, arkadaşların yüzde 90’ı oynamak istemiyor. Çünkü herkes tedirgin herkes evinde kalmak istiyor ve milli maçlar arasına gidiyoruz. Kimse oynamaktan yana değil ama federasyon böyle açıkladı, oynamamızı istiyor. İzmir’e gideceğiz havalimanına. Ondan sonra da oradan Sivas’a uçuş yapacağız. Sivas’da otelde kalacağız sonuçta herkes tedirgin herkes ailesinin yanına gidecek, test yaptırsam acaba bir şey çıkar mı? Çıkmış mıdır? Olup da birilerinde var mı? O yüzden herkes tedirgin. Söylenecek fazla bir şey yok. Kendi aramızda konuşulanlara bakarsak yüzde 90 kimse oynamak istemiyor, herkes evinde kalsın deniliyor. Futbolcular da evinde kalmak istiyor ama bu bizim işimiz. Federasyon böyle açıkladıysa da yapacak bir şey yok. Hocamızın dediği gibi ‘her şartta oynayacağız’ korunmaya çalışıyoruz. Tabii ki ne kadar korunabilirsek. Ama herkes tedirgin bunu bir kez daha dile getirebilirim.”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Erkan Zengin'den koronavirüs tepkisi: Obi Mikel ayrıldı, ben de futbolu bırakmayı düşünüyorum

title

Yeni Malatya'da koronavirüs temizliği

title

Adana Demirspor'da Volkan Şen'in Karagümrük maçı sonrası Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü iddia edildi

Cristiano Ronaldo karantinada böyle görüntülendi

SPOR GÜNDEMİ

İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı
İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı

İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.

Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi!
Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi!

Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi!

TFF 1. Lig'de 45 puanla 4. sırada yer alan ve Süper Lig için ciddi adaylar arasında gösterilen Adana Demirspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Mavi-Lacivertli ekibin kaptanı Volkan Şen'in 2 hafta önce oynanan ve 2-2 berabere biten Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü ve kulübün bu olay karşısında futbolcuya hiçbir ceza vermediği iddia edildi.

Milli futbolcular karantina altında
Milli futbolcular karantina altında

Milli futbolcular karantina altında

Fransa'da futbol hayatlarını sürdüren Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Milli futbolcular 14 gün karantina altında kalacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27. hafta, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak devam ediyor. İşte haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler...

Cimbom'un aylarca istediği yıldızı Sergen Yalçın kapıyor
Cimbom'un aylarca istediği yıldızı Sergen Yalçın kapıyor

Cimbom'un aylarca istediği yıldızı Sergen Yalçın kapıyor

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Bernard Mensah, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler üzerinde yoğunlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı futbolcuya yeni sezonda Beşiktaş forması giydirmek için girişimlere şimdiden başladı.

Fatih Terim istedi, G.Saray 4 yıldızı bitiriyor!
Fatih Terim istedi, G.Saray 4 yıldızı bitiriyor!

Fatih Terim istedi, G.Saray 4 yıldızı bitiriyor!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer için harekete geçildi.

Spor camiasından '18 Mart' paylaşımları
Spor camiasından '18 Mart' paylaşımları

Spor camiasından '18 Mart' paylaşımları

Spor camiası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.