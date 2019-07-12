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  3. Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep'e imza atmak üzere

Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep'e imza atmak üzere

Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep'e imza atmak üzere

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Olcay Şahan transferinde son aşamaya geldi.

Kırmızı-Siyahlılar’ın, Trabzonspor’dan ayrılan bonservisi elinde olan Olcay Şahan ile pazarlıklarda sona geldiği öğrenildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile başkan Sadi Konukoğlu’nun son kez görüşeceği ve ardından imzaların atılacağı belirtildi. Gazişehir’in, Akhisarsporlu sol bek Güray Vural ve son olarak Kayserispor’da forma giyen defans oyuncusu Kana Biyik ile de anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.

(Star)

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