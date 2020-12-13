Olcan Adın'ın Fenerbahçe göndermesi anında binlerce beğeni aldı

'Fener'de oynaması için 10 fırın ekmek yemesi lazım'

Abdullah Avcı tezi dün yerle bir oldu

'Kadıköy rakiplerin puan bahçesi oldu'

Beşiktaş Alanyaspor'a konuk oluyor

Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta Larin ve Josef de Souza, bugün oynayacak.