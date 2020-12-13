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aksam.com.tr
  • 13 Aralık 2020 Pazar 09:04
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Olcan Adın'ın Fenerbahçe göndermesi anında binlerce beğeni aldı

Olcan Adın'ın Fenerbahçe göndermesi anında binlerce beğeni aldı

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Galatasaray'ın eski futbolcularından Olcan Adın, Yeni Malatyaspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sırasında Sarı-Lacivertlilere gönderme yaptı. Olcan Adın'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı.

MAÇ OYNANIRKEN YAZDI

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba" ifadesi kullandı.

Antrenörlük yapmaya hazırlanan Olcan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe takımı bu sezon kazandıkları maç sonraları teknik direktör Erol Bulut ve ekibinin soyunma odası fotoğrafını paylaşıyordu.

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