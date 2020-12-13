Olcan Adın'ın Fenerbahçe göndermesi anında binlerce beğeni aldı

MAÇ OYNANIRKEN YAZDI
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba" ifadesi kullandı.
Antrenörlük yapmaya hazırlanan Olcan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Fenerbahçe takımı bu sezon kazandıkları maç sonraları teknik direktör Erol Bulut ve ekibinin soyunma odası fotoğrafını paylaşıyordu.
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in sarı-lacivertli takım üzerine yaptığı sert yorumlar.
Yitirdiği 10 puanın 8'ini evinde kaybeden F.Bahçe, Malatya'yı mağlup ederek bu kötü seriye son vermek istiyor.