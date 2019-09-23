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  3. Olaylı geçen derbide Partizan, Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti

Olaylı geçen derbide Partizan, Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti

Olaylı geçen derbide Partizan, Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti

Partizan, Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti.

Sırbistan futbol tarihinin iki köklü kulübünün 161. kez karşı karşıya geldiği derbinin kazananı ev sahibi Partizan oldu.

Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 83. dakikada Seydouba Soumah ve 90+3. dakikada Zoran Tosic'in golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ikişer maç eksiği bulunan takımlardan Kızılyıldız 18 puanla dördüncü, Partizan ise 17 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Bu arada, her derbide olduğu gibi bu yıl da iki takımın taraftarları tribünlerde meşaleler yaktı. İki takım taraftarları polisin müdahalesiyle karşılaşırken, Sırbistan derbisi olaysız sona erdi.

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