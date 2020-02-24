Olaylı derbide gözlerden kaçan detay! Deniz Türüç'ün Fatih Terim'i ittiği an...

Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün Galatasaraylı Younes Belhanda'ya arasında yaşanan gerginlik sırasında, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim zor anlar yaşadı.
Fatih Terim, Younes Belhanda'ya doğru gitmek isteyen Deniz Türüç'ün önüne geçerek, sarı-lacivertli futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak oldukça sinirli olan Deniz Türüç, Fatih Terim'i sert şekilde iterek Belhanda'ya doğru yöneldi. Bu sırada dengesini kaybeden Fatih Terim, yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.
Yaşanan kargaşayı önlemek isteyen Fatih Terim, daha sonra yeniden Deniz Türüç'ün yanına giderek sarı-lacivertli futbolcuyu olay bölgesinden uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalıştı.
(Sporx)
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek hem 'Kadıköy Kabusu'na son verdi hem de ezeli rakibini şampiyonluk yarışında devre dışı bıraktı... Peki Fenerbahçe nasıl düzlüğe çıkar? Teknik Direktör Ersun Yanal ile yola devam edilmeli mi? Sarı lacivertli camianın efsane ismi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye ligin kalan haftalarında uygulaması gereken acı reçeteyi yazdı. İşte detaylar...
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın 21 yıl sonra gelen Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.
Son 4 haftada 11 puan kaybeden F.Bahçe’de Ersun Yanal’la yola devam edilmeyecek...