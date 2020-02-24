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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:16
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:06

Olaylı derbide gözlerden kaçan detay! Deniz Türüç'ün Fatih Terim'i ittiği an...

Olaylı derbide gözlerden kaçan detay! Deniz Türüç'ün Fatih Terim'i ittiği an...

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Tarihe geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında Deniz Türüç ile Belhanda arasında yaşanan gerginlik sırasında teknik direktör Fatih Terim zor anlar yaşadı. Terim, Belhanda’ya doğru yürüyen Deniz Türüç’ü engellemek isteyince Türüç, tecrübeli hocayı sert şekilde itti. Terim yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.

Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün Galatasaraylı Younes Belhanda'ya arasında yaşanan gerginlik sırasında, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim zor anlar yaşadı.

Fatih Terim, Younes Belhanda'ya doğru gitmek isteyen Deniz Türüç'ün önüne geçerek, sarı-lacivertli futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak oldukça sinirli olan Deniz Türüç, Fatih Terim'i sert şekilde iterek Belhanda'ya doğru yöneldi. Bu sırada dengesini kaybeden Fatih Terim, yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.

Yaşanan kargaşayı önlemek isteyen Fatih Terim, daha sonra yeniden Deniz Türüç'ün yanına giderek sarı-lacivertli futbolcuyu olay bölgesinden uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalıştı.

(Sporx)

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