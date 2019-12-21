Olay yaratan gönderme: Sen umursamıyorsun ama burası Başakşehir değil hocam

TM Dijital Haber Merkezi

ERSUN YANAL KAYBEDERSE HOMURDANMALAR BAŞLAR

Yarın Ülker Stadı’nda ezeli rakibi Beşiktaş’la son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe’de son hazırlıklar artık tamamlanırken, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal’ın oyuncularıyla birebir görüşmeler yaptığı kaydedildi. Son 4 deplasmanda sadece 2 puan çıkaran Yanal’ın siyah beyazlı ekip karşısında kaybedeceği puan ya da puanlar camiada homurdanmalara yol açacak gibi gözükürken, ilk yarıyı 31 puanda bitirmek isteyen Sarı Kanarya’nın en ufak hatası Başkan Ali Koç’u devre arasında radikal kararlar almaya itecek izlenimi veriyor.

ABDULLAH AVCI FARKIN AÇILMASINI İSTEMİYOR

Ligde 6 hafta üst üste kazanmasına rağmen önce evinde Malatyaspor’a ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzincanspor’a kaybeden Beşiktaş, Fenerbahçe maçıyla çıkış yapmayı hedeflerken Abdullah Avcı’nın Sivasspor’la aradaki puan farkının açılmaması için Kadıköy deplasmanındaki 14 yıllık hasrete son vermek istediği belirtildi.

"ALİ KOÇ BENİ ŞAŞIRTTI"

Yarın Kadıköy’de 350.kez karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyi TM Dijital Haber’den Levent Gültekin'e yorumlayan Feyyaz Uçar iki takımın da eksi yönlerine dikkat çekti. Devre arası transfer sezonu gelmeden Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar ve Ozan Tufan’la masaya oturan Başkan Ali Koç’un şaşırttığını söyleyen Uçar bu durumun diğer oyuncular arasında sıkıntı yaratabileceğini ifade ederken genç teknik adam, Abdullah Avcı hakkında ise ‘Sadece teknik ve taktiğe ağırlık veriyor, futbolcuların psikolojik tarafını umursamıyor’ dedi.

Kariyerinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe deneyimi yaşayan, şimdilerde ise teknik direktörlük yapan Feyyaz Uçar’ın ilginç derbi yorumu…

Yardımcı hocalığımda bunu yaşadım, gördüm. Kadıköy deplasmanında kazanmak çok zor, ambiyans ve Fenerbahçe taraftarlarının tutkusu rakip takımlar üzerinde büyük baskı oluşturuyor, sonuçta o stat onlar için mabet. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler yeter ki bir maça odaklansın konsantre olsunlar bence çok büyük bir ihtimalle o maçı kazanırlar. Kaybettikleri maçlara bakın; pek ciddiye almadıkları, farkına vardıklarında ise işin işten geçtiği maçlardır.

"ALİ KOÇ TRANSFER SEZONU GELMEDEN BAZI FUTBOLCULARLA MASAYA OTURDU"

Sezon başından beri Ersun Yanal defansif bir kadroyla sahaya çıkıyor gibi gözükse de aslında ofansif oynuyor, tabi onun için de kolay değil. Gençlerbirliği döneminde bir taktik geliştirmişti, hızlı hücum topu kaptırdıkları yerlerde ince ince fauller ve oyunun durması… Şimdi kuralları değişti, aynı şeyleri yapamıyor, yaptığı anda hakemler hemen kartla cezalandırıyorlar. Fenerbahçe’nin evinde iyi performans gösterip deplasmanlarda kaybetmesinin nedeni özgüven. Takımın kendine olan özgüveni yok. Ayrıca bir şey çok dikkatimi çekti, Başkan Ali Koç ya da yönetim daha devre arası transfer dönemi gelmeden 2-3 tecrübeli futbolcuyla masaya oturdu kontrat, sözleşme yaptı bu durum diğer oyuncular arasında sıkıntı yaratır. Derbide ve diğer maçlarda o oyuncular nasıl reaksiyon gösterecekler görüp bakacağız.

ABDULLAH AVCI FUTBOLCULARIN PSİKOLOJİLERİYLE İLGİLENMİYOR

Beşiktaş sezon başında sancılı bir süreç yaşadı sonra toparlar gibi oldu ama Malatyaspor ve Erzincanspor yenilgileri kötü oldu. Tam olarak konsantre değiller, toparlanamıyorlar. Takımda lider oyuncu çok az, olanlar da saha içerisinde arkadaşlarını iyi motive edemiyorlar, dikkat ederseniz lider vasıflı, tecrübeli futbolcular daha fazla kart gören isimler. Abdullah Avcı takımı teknik ve taktik yönden iyi çalıştırıyor ama psikolojiye bakmıyor, burası Başakşehir değil orada ‘hadi çıkın oynayın’ diyebilirsiniz fakat burası Beşiktaş, burada futbolcuların biraz daha damarlarına basman lazım.

Derbi için ilk gol çok önemli, ilk golü yiyen kaybeder.