Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Olay adam Diagne 60 günde ortalığı birbirine kattı

Olay adam Diagne 60 günde ortalığı birbirine kattı

Olay adam Diagne 60 günde ortalığı birbirine kattı

Belçika ekibi, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli golcüyü kadro dışı bıraktı ve satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.

Galatasaray'ın 1.2 milyon Euro'ya iki ay önce Club Brugge'e kiraladığı Diagne, Belçika'yı da birbirine kattı! Kaçırdığı penaltıyla 1-0 kaybettikleri PSG maçının kaderini çizen Senegalli golcü, Club Brugge taraftarınca istenmeyen adam ilan edildi.

Maç sonrası da takım arkadaşları ile yumruklaşan Diagne kadro dışı bırakıldı. Senegalli'nin vukuatları ise birden çok..

İmza töreninde bile sorun çıkaran, ligdeki Mouscron maçından sonra da hocasının uyarısına rağmen yedeklerin katıldığı idmana çıkmayan Diagne bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında kadroya bile alınmamıştı.

Artık bardağı taşıran Diagne için Club Brugge 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Senegalli de sezon sonu G.Saray'a geri dönecek.


Can Yaman'a sürpriz parti
Sinan Akçıl'dan eski eşine romantik sözler
Sefirin Kızı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı!
Ünlü şarkıcı asker eğlencesinde dehşet saçtı! O görüntüler olay yarattı
Ozan Güven ve Yüsra Geyik ayrıldı mı?
<p>Siirt kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Meydandere köyünde yaşayan vatandaşlar, İl Ja

Köylüler Türk Bayrağını Köyün En Tepesinde Dalgalandırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antalya'da kan donduran olay! 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi...

Sivas'ta fabrika yangını