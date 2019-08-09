Olarenwaju Kayode, Gazişehir Gaziantep'te

SPOR GÜNDEMİ

Falcao'dan açıklama! 'Sadece kendimi düşünemem' Falcao'dan açıklama! 'Sadece kendimi düşünemem' Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu

Bileti kesilmişti! Yeni durağı belli oldu Bileti kesilmişti! Yeni durağı belli oldu Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'e transfer oluyor.

Şaşırtan transfer! '2,5 isterim' diyordu, 1'e imza attı Şaşırtan transfer! '2,5 isterim' diyordu, 1'e imza attı Fenerbahçe’nin yıllık 2 milyon Euro teklifini reddeden ve Sarı-Lacivertlilerden 2,5 milyon Euro talep eden Martin Skrtel, Serie A ekiplerinden Atalanta ile yıllık 1 milyon Euro karşılığında anlaşması şaşkınlık yarattı.

Abdurrahim Albayrak transfer için gitti Abdurrahim Albayrak transfer için gitti İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya gitti.

Abdullah Avcı transfer isteğini açıkladı Abdullah Avcı transfer isteğini açıkladı Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer isteğini açıklayan Avcı, sakatlıklardaki son durum ve yeni sezon planlarını paylaştı.

Bitti bu iş! Golcü transferinde mutlu son Bitti bu iş! Golcü transferinde mutlu son Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.