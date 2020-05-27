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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
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Oklar virüse atılacak

Oklar virüse atılacak

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Türkiye, koronavirüs salgını sonrası kontrollü sosyal hayata geçiş sürecine yavaş yavaş giriyor. “8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması” yarın Okmeydanı'nda resmen başlayacak.

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyon, 28-29 Mayıs tarihlerinde Okmeydanı’ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Uluslararası bir organizasyon olan Fetih Kupası’na koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yurt dışından katılım olamayacak. Yoğun tedbirlerin alındığı yarışma, Türkiye’de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise pandemi sonrası okçuluk alanında düzenlenen ilk müsabaka olacak. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bize emanet edilen şehrin fethinin kutlanması gerek. Tüm kurallara uyacağız” diye konuştu.

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