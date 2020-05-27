Oklar virüse atılacak

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Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

AKŞAM Özel Röportaj: Keşke kaptan olmasaydım AKŞAM Özel Röportaj: Keşke kaptan olmasaydım Trabzonspor'un 1983-84'teki şampiyonluğuna damga vuran Dobi Hasan AKŞAM'a konuştu: “Kaptan olunca takım içi dengeler değişti. İlişkiler bozuldu. Bu durum sahaya da yansıdı. Her şey kötü gitmeye başlayınca bir sezon sonra takımdan ayrıldım. Bugünkü aklım olsaydı, o pazubandı takmazdım.”

Isla'ya erken gala Isla'ya erken gala İlk ayrılık sezon sonu beklenmeden gerçekleşti. Mauricio Isla'nın aile yaşamındaki sıra dışı tutumundan rahatsız olan Sarı-Lacivertliler, flaş bir hamle yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyla 8 hafta kala yollar ayrıldı.

Aslan'a yeni Kolombiyalı Aslan'a yeni Kolombiyalı Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den sürpriz karar! Vedat ve Altay... Fenerbahçe'den sürpriz karar! Vedat ve Altay... İtalyan basını Fenerbahçe'nin koronavirüs salgınından dolayı oluşan mali krizi aşmak için Vedat Muriqi ve Altay Bayındır'ı satacağını iddia etti.

Beşiktaş 5 gence imzayı attırıyor Beşiktaş 5 gence imzayı attırıyor Koronavirüs salgını öncesinde gençleştirme operasyonu için düğmeye basan Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç futbolculara yatırım yapmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim, sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Kartal Yılmaz ve Kerem Kalafat'la nikah tazeleyecek.