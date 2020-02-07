Okçulukta ciddi yükseliş var!

AKŞAM
DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Deneyim Merkezi’nin açılışında konuştu. Okçuluğun zaman içerisinde daha da önem kazanacağının altını çizen Bilal Erdoğan, “Misyonumuz, derdimiz bütün dünyada geleneksel sporların tanınması, popülerleşmesi, yaygınlaşması... Bunun dünyanın kültürel zenginliğini güçlendirecek bir mesele olduğunu, misyon olduğunu düşünüyoruz” dedi.
MADALYALAR GELECEK
Bilal Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye’de bu işin olmasına özel önem veriyoruz. Bu çalışmalar halkımızda karşılık buldukça bunları daha ilerilere taşıyacağız. Türkiye’de okçuluk sporu ata sporumuzdur. Milli sporumuzdur. Ülkemiz uluslararası arenada madalyalarını sadece güreş sporunda almıştır. Okçuluk güreşin yanında yeni yeni hak ettiği yere gelmeye başladı. Son 10 yılda hamdolsun okçulukta ciddi bir yükseliş var.”
SAHİP ÇIKALIM!
BİLAL ERDOĞAN: “Bu sporumuza ve değerimize sahip çıktığımız için 21. yüzyılda biz olarak kalabileceğiz. Sadece kendi milletimiz için değil, tüm dünya için savunuyoruz. Son dönemde hem kulüpleşme hem lisanslı sporcu sayısı olarak hem de madalyalarda okçulukta ciddi ilerleme var. Buranın çocukların, ailelerin sık sık geleceği ve hoş vakit geçireceği yer olmasını diliyorum.”
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