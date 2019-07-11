Okay Yokuşlu'nun menajeri, Galatasaray'a kapıları kapattı

Celta Vigo'nun Okay'dan çok memnun olduğunu belirten Altıparmak, "Futbolcunun bonservisi 15 milyon Euro'nun üzerinde ve bu her geçen gün artıyor. Okay da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor" dedi.

25 yaşındaki milli yıldızın menajeri yaptığı açıklamada Okay Yokuşlu için Galatasaray'dan teklif gelmediğini de söyledi.

Altıparmak, "Celta Vigo Kulübü, Okay'dan çok memnun ve uzun vadeli bir kontratı var. Okay'ın bu sezon çok daha başarılı olacağına inanıyorlar. Futbolcunun bonservisi 15 milyon Euro'nun üzerinde ve bu her geçen gün artıyor. Okay da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor" diyerek noktayı koydu.

(Sabah)