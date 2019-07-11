Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6813
  • 6,4198
  • 257.819
  • 99357.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Okay Yokuşlu'nun menajeri, Galatasaray'a kapıları kapattı

Okay Yokuşlu'nun menajeri, Galatasaray'a kapıları kapattı

Okay Yokuşlu'nun menajeri, Galatasaray'a kapıları kapattı

Son günlerde adı Galatasaray ile anılan milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Celta Vigo'nun Okay'dan çok memnun olduğunu belirten Altıparmak, "Futbolcunun bonservisi 15 milyon Euro'nun üzerinde ve bu her geçen gün artıyor. Okay da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor" dedi.

25 yaşındaki milli yıldızın menajeri yaptığı açıklamada Okay Yokuşlu için Galatasaray'dan teklif gelmediğini de söyledi.

Altıparmak, "Celta Vigo Kulübü, Okay'dan çok memnun ve uzun vadeli bir kontratı var. Okay'ın bu sezon çok daha başarılı olacağına inanıyorlar. Futbolcunun bonservisi 15 milyon Euro'nun üzerinde ve bu her geçen gün artıyor. Okay da kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor" diyerek noktayı koydu.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Seksenler' dizisi ekranlara geri dönüyor
Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
7 yıl sonra geliyor! Pes dedirten istek
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
<p>Titus Tüneli, Titus Kaya Tüneli veya Vespasianus Tüneli, günümüzde Türkiye´nin Hatay iline bağlı

Yapımı 100 Yıl Süren Mühendislik Harikası Tünel!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şeyma Subaşı'dan kadınlara akılalmaz tavsiye!

EuroLeague Transfer Kazanı