Okay Yokuşlu'dan transfer sorusuna cevap: Sezon sonuna kadar aklım Celta Vigo'da

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen maçların oynanmasına 12 Haziran'da başlanacak La Liga'da, ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo'nun Türk futbolcusu Okay Yokuşlu basın toplantısı düzenledi.
Okay, Kovid-19'dan dolayı seyircisiz oynanacak maçlar için "Almanya'da oynanan maçları televizyondan izledim. Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı. Futbolcular için taraftarlar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de kulüplerin aldığı cezalardan dolayı bir çok kez seyircisiz maç oynadığını kaydeden Okay, "Taraftar iyi bir ambiyans yaratır ve herkes biliyor ki onlarsız oynamak iyi değildir ve sıkıcıdır. Ama sonuçta bu bir rekabettir ve seyircisiz de oynansa her takım sahaya kazanmak için çıkar." şeklinde konuştu.
Kovid-19 nedeniyle futboldaki duraklamanın her takım için aynı olduğu, eşit şartlarda sahalara geri dönüleceğini kaydeden Okay, Celta olarak "maç maç düşünerek ve kalan tüm maçları kazanmaya çalışarak ligde kalmak istediklerini" söyledi.
Okay, zaman zaman hakkında çıkan Celta'dan ayrılmak istediği yönündeki iddialara da "Geleceğim hakkında konuşamam. Şu anda buradayım ve 11 önemli maçımız var. Takımım ve arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Sezon sonuna kadar aklım sadece Celta'da." diye cevap verdi.
La Liga'nın 28. haftasında Celta Vigo, 13 Haziran'da sahasında Villarreal'e karşı oynayacak.
Celta Vigo, mevcut durumda, 26 puanla düşme hattının bir üstünde 17. sırada bulunuyor.
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