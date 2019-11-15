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Okay Yokuşlu: Tüylerimiz diken diken oluyor

Okay Yokuşlu: Tüylerimiz diken diken oluyor

A Milli Takımımızın yıldızlarından Okay Yokuşlu, EURO 2020 vizesi aldığımız İzlanda maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Okay Yokuşlu'nun değerlendirmeleri:

"Yaklaşık 9 aydır her maçımızı yüksek konsantrasyonla, kazanmak için çıkıyoruz. Bütün hafta toplandığımızdan bu yana takımın konsantrasyonu, heyecanı hissediliyordu. Bu emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz."

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLUYOR"

"Yetenekli ayaklarımız var, gol yollarında da etkili olan bir takım. Takımımız genel itibariyle iyi durumda. Bugün müthiş bir ambiyans vardı, sahaya çıktığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Her maça müthiş duygularla çıkıyoruz, onlar bize destek verdikçe, biz de onları mahçup etmeyiz inşallah."


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