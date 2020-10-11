Okan Kocuk'un tek hedefi ilk 11'e dönmek

Transfer sezonunda bir türlü beklenen orta saha takviyesini yapamayan Galatasaray'da taraftarı üzecek bir açıklama Romanya'dan geldi.

Avrupa'nın ardından Süper Lig'de de başarısız sonuçlar alan Siyah-Beyazlılar'da devreye teknik direktör Sergen Yalçın girdi. Tecrübeli hoca dünkü idman öncesinde futbolcularını, "Böyle devam edersek ligin 10.haftasını göremeyiz! Ben buna müsaade etmem" sözleriyle uyardı.

Lens yönetime ölümü gösterip sıtmaya razı edecek

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu Jeremain Lens, sözleşmesini feshetmek için 3 milyon Euro talep etti. Yönetim kabul etmezse, Lens iki yılda 7 milyon Euro kazanacak.