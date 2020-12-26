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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 22:08
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Okan Kocuk'tan Muslera mesajı

Okan Kocuk'tan Muslera mesajı

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Galatasaray'ın Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Okan Kocuk, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Konuk Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 44'te Arda Turan, 55'te ise Oğulcan attı. Galatasaray'da Falcao, 61 gün sonra sahalara dönerken, Feghouli 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Galatasaray bu galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

Muslera'nın yokluğunda eldivenleri giyen Okan Kocuk, "Muslera'dan sonra Galatasaray kalesini devralmak gerçekten zor bir iş. Muslera, çok karakterli ve en iyi oyunculardan biri. Benim gördüğüm en iyi kaleci o. Fatih Ağabey ile birlikte kaleyi teslim attık. Bu istatistikte takımın çok iyi savunma yapması da etkili. Hafta içi gerçekten çok iyi çalıştık. Hocamızın taktiklerini uyguladık ve maçtan galibiyetle ayrılıyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamız yukarıda olsa bile hafta içi bizi çok iyi çalıştırdı. Çok şükür. Taraftarımıza armağan olsun" dedi.

Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 29 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ise 20 puanla 9. sırada kaldı.

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