Okan Koçuk şampiyonluğa inanıyor

Galatasaraylı kaleci Okan Koçuk, Ankaragücü maçını değerlendirdi.

Galatasaraylı kaleci Okan Koçuk, Ankaraücü'nü 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Her geçen gün daha iyiye gittiklerini ifade eden Okan, "Bugün maça iyi başladık. İyi götürdük.Ben de iyiyim. Ufak tefek hatalar oluyor tabii. Takımla birlikte iyi adapte oluyoruz. Geçen sene oynuyordum. Bu sezon sonradan formayı devraldım. Üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Gole kapatarak, 3 puan alarak sonuna dek devam ederiz inşallah" dedi.

ŞAMPİYON OLALIM DİYE

Galatasaray şampiyon olsun diye savaştıklarının altını çizen Okan, "Pandemiden sonra oynadığım dönemde baya bir tecrübelendim. Yine hatalar yapıyoruz oyuncuyuz. Yine hatalar yapacağız ama çok fazla yapamayız. Burası Galatasaray, fazla hatayı kaldırmaz. Fatih Ağabey ve ben Galatasaray adına savaşıyoruz. Kulüp şampiyon olsun, 3 puanlar alsın diye savaşıyoruz" şeklinde konuştu.