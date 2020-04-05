Okan Buruk'un kariyerinde oynadığı en iyi 11

SPOR GÜNDEMİ

Okan Buruk oynadığı en iyi 11'ini açıkladı Okan Buruk oynadığı en iyi 11'ini açıkladı Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan oluşan en iyi 11'ini belirledi.

Fenerbahçe yasta Niang sefada Fenerbahçe yasta Niang sefada FENERBAHÇE'NİN ünlü futbolcusu Mamadou Niang, Gümbet'te güneşlenip yüzerken objektiflere takıldı.

Taraftarlardan şampiyonluk kampanyası Taraftarlardan şampiyonluk kampanyası Koronavirüs sebebiyle ara verilen İtalya liginde şampiyonun Atalanta ilan edilmesi için taraftarlar kampanya başlattı

İlkay dünyanın en iyi forvetini açıkladı İlkay dünyanın en iyi forvetini açıkladı Manchester Cityli İlkay Gündoğan kendisine göre dünyanın en iyi forvetinin Robert Lewandowski olduğunu söyledi.

Ronaldinho hapiste telefon kullanıyor Ronaldinho hapiste telefon kullanıyor Paraguay'da hapisanede bulunan Ronaldinho'nun cep telefonu olduğu ve bu sayede tanıdıklarıyla görüşebildiği belirtildi.

Galatasaray'a müjdeli haber! Koronavirüsü resmen yendi Galatasaray'a müjdeli haber! Koronavirüsü resmen yendi Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren döneminde yöneticilik yapan aynı zamanda Süren'in damadı olan Burak Elmas koronavirüsü yendi.