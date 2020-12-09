Okan Buruk'tan ırkçı hakem Coltescu'ya: Seni istemiyoruz, buradan git

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.

PSG-Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından temsilcimizin teknik direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Mehmet Topal’ın ırkçı hakeme tepkileri kameralara yansıdı.



“SENİ İSTEMİYORUZ, BURADAN GİT”

Okan Buruk'un dördüncü hakeme "Seni istemiyoruz, buradan git. Sen bir ırkçısın." dediği duyuldu.

“BU FUTBOL DEĞİL”

Başakşehirli oyuncu Mehmet Topal ise "Bu futbol değil, böyle futbol olmaz" diyerek tepki gösterdi.