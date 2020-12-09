Okan Buruk'tan ırkçı hakem Coltescu'ya: Seni istemiyoruz, buradan git

PSG-Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından temsilcimizin teknik direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Mehmet Topal’ın ırkçı hakeme tepkileri kameralara yansıdı.
“SENİ İSTEMİYORUZ, BURADAN GİT”
Okan Buruk'un dördüncü hakeme "Seni istemiyoruz, buradan git. Sen bir ırkçısın." dediği duyuldu.
“BU FUTBOL DEĞİL”
Başakşehirli oyuncu Mehmet Topal ise "Bu futbol değil, böyle futbol olmaz" diyerek tepki gösterdi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.
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