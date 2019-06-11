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11 Haziran 2019 Salı 11:48 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 12:39

Okan Buruk'tan imza töreninde Vedat Muriqi bombası: Girişimimiz olabilir

Okan Buruk'tan imza töreninde Vedat Muriqi bombası: Girişimimiz olabilir

Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Gümüşdağ ve Okan Buruk, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Başakşehir ile sözleşme imzalamasından dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Okan Buruk, "Beni bu göreve layık gördükleri için Başkanıma, yönetimime teşekkür ediyorum. Hedefler büyük. Süper Lig'de 6-7 yıldız yürüyorum ama tesisleşmesi ve kurumsallığı ile örnek olan bir kulüpte çalışmak çok güzel. Kaliteli oyuncularla yeni hedeflerimize ulaşmayı deneyeceğiz. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne girmesi çok önemli ve değerli" dedi.

ABDULLAH AVCI'YA TEŞEKKÜR

Başakşehir'in iyi bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Buruk, "İyi bir kadromuz ve iyi bir ekibimiz var. Burada oluşturacağımız mutlu aile ile beraber devam etmek istiyoruz. Ben ve ekibimle beraber daha da mutluluk koyup başarılara ulaşan, Şampiyonlar Ligi'de devam eden bir takım hedefliyoruz. Abdullah Avcı hocamıza da teşekkür ediyorum, önemli başarılara imza attı" ifadelerini kullandı.

Rizespor'a da teşekkürlerini sunan Buruk, "Son takımım Rizespor, beni buraya taşıdığı için, son senemdeki başarılar için eski kulübüme de teşekkür ediyorum. Yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Başakşehir olacaktır. Daha çok sorumluluk alıp bu takımı hem şampiyonluğa, hem Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

VEDAT MURIQI SÖZLERİ

Transfer gündemine dair konuşurken Vedat Muriqi’ye de değinen Buruk, “Hem savunma, hem de hücum hattına transfer yapacağız. Vedat Muriqi'yi kadromda görmeyi isterim. Çaykur Rizespor'un vereceği karar doğrultusunda, böyle bir girişimimiz olabilir” ifadelerini kullandı.

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