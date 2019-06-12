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12 Haziran 2019 Çarşamba 15:41 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:47

Okan Buruk, Vedat Muriç'in Başakşehir'e transferini istiyor

Okan Buruk, Vedat Muriç'in Başakşehir'e transferini istiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un Başakşehir kulübüne imza atması ardından forvet hattı için eski öğrencisi Vedat Muriç'i ısrarla istediği belirtildi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Demba Ba'yı takımda düşünmediği, eski öğrencisi Vedat Muriç'i ise ısrarla istediği öğrenildi. Başakşehir'in istikrarlı başarısını sürdürmek isteyen Okan Buruk, yapılacak transferlerle kadroyu daha da güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. 

25 yaşındaki Kosovalı golcünün transferi için Başakşehir'in dışında, Galatasaray, Fenerbahçe ve Toulouse'un da devrede olduğu biliniyor. Muriç için Fenerbahçe, 3,5 milyon Euro'luk bir teklif sunarken Fransız temsilcisi Toulouse ve Galatasaray'ın ise 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerisini Çaykur Rizespor'a ilettiği öğrenildi.

Giresunspor'da 2 sezonda 69 maçta 23 gole imza atan Vedat Muriç,  sonrasında Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu. Kosovalı forvet, 57 maçta 11 kez ağları havalandırdı. Yıldız oyuncu, Çaykur Rizespor formasıyla ise 52 maça çıkıp 25 kez gol sevinci yaşadı.

UEFA 2020 Elemeleri'nde Kosova Milli Takımı ile çıktığı Bulgaristan maçında 3-2 biten karşılaşmada takımının 2'nci golünü kaydeden Muriç, Kosova'nın galibiyetinde önemli rol oynadı. Milli oyuncu kariyerinde ülkesinin formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada da 4 gol kaydetti.

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