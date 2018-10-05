Okan+Buruk:+VAR+sistemi+adalet+getirdi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Buruk, VAR Sisteminin daha adaletli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

BURUK: "VAR SİSTEMİ OLMASI BENİM İÇİMİ RAHATLATIYOR"

VAR Sistemine olumlu bakan kişiler arasında yer aldığını belirten Buruk, "Bana göre VAR sistemi daha adaletli. Bizim gibi takımlar için daha da adil bir sistem olduğunu düşünüyorum. Geçmişte büyük takımlara karşı yaşadığımız sıkıntılar ortada. Kırmızı kart, ofsayt ve penaltı gibi konularda bu sayede daha adil kararlar verilebileceğini düşünüyorum. VAR Sistemi olması benim içimi daha da rahatlatıyor. Eski düzende el ile gol atıldığı zaman bunu değiştiremiyordunuz, şimdi ise daha adil bir düzen olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"OYUN DİZİLİŞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTIK"

Çaykur Rizespor'un sezon başı itibariyle en büyük sıkıntısının sonuca gidememesi olduğuna değinen Buruk, "Önceki haftalarda skor olarak öne geçse de bunu koruyamayan ve sahadan galibiyetle ayrılamayan bir Çaykur Rizespor takımı vardı. Genel olarak maçlarda galibiyete yakın olan taraf olsa da 3 puan alamamıştı. Biz taktiksel anlamda kendi istediklerimizi yapmaya çalıştık. Oyun dizilişinde değişiklik yaptık. Onun dışında antrenmanlardaki çalışma arzumuz ve kondisyonları iyi durumda" açıklamasında bulundu.

"DAHA AGRESİF BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Maç içerisinde birçok kırılma anları olduğunu söyleyen Buruk, "Maç içerisinde bazen ilk golü atıp güçleniyorsunuz bazen de ilk golü yiyip kırılabiliyorsunuz. Bizim istediğimiz sahada daha agresif ve rakibe alan bırakmayan bir takım olmak. İyi ayaklara sahibiz bu nedenle topun daha fazla bizde kalması lazım. Kaybettiğimiz topları da rakibimizden olabildiğince çabuk almalıyız. Antrenmanlar da bu konular üzerinde çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZ İYİ KARAKTERLİ VE PROFESYONELLER"

Buruk, takımdaki oyuncu grubundan çok memnun olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Takımdaki oyuncularımız iyi karakterli ve profesyoneller. Herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Antrenman ve maçlarda yüzde yüzü veriyorlar. Bu durum bir hoca için çok değerlidir. Böyle bir futbolcu grubu ile çalışmak bizim içinde büyük bir şans. Kupa ve ligde alınan galibiyetle futbolcularımızın özgüvenlerinde biraz daha artış olduğunu görüyoruz. Bu durum çalışmalara da yansıyor, herkes daha fazla istekle çalışıyor. Şu an için bütün futbolcularımızdan çok memnunum."

"FORMAYI HAK EDEN ALIR"

Ligin en genç takımlarında birisi olduklarını hatırlatan Okan Buruk, "Ligin en genç takımlarından birisiyiz. Takımımızda birçok genç oyuncu süre alıyor ancak ben genç, yaşlı ayrımı yapmayı pek seven birisi değilim. Kim iyi durumda ise sahada o görev alır. 19 yaşında olan biriside oynayabilir 32 yaşındaki birisi de. Önemli olan kimin daha fazla formayı istediğidir. Formayı hak eden alır. Formayı hak eden çok fazla oyuncumuz ancak sahaya 11 kişi çıkıyoruz, 3 tanede değişiklik hakkımız var. Keşke daha fazla oyuncuyu oynatabilsem diye düşünüyorum. Ben oyuncu grubumuzdan çok memnunum. Buradaki rekabet Rizespor'u yukarıya taşıyacaktır. Kadroya giremeyen futbolcuların da kendilerini sürekli hazır tutması gerekiyor. Hepsi profesyonel futbolcular ve bu durumun bilincindeler. Oyuncularımın takımı sahiplenmelerinden dolayı çok mutluyum. Kupa maçları oynamayan oyuncular için bir fırsat olabiliyor. Fazla süre alamayan oyuncularımızı oynatabiliyoruz. İnşallah ligin sonuna kadar herkese gerektiği süreleri verebiliriz" şeklinde konuştu.

"ALTYAPIYI TAKİP EDİYORUZ"

Altyapı maçlarını izlediğini ve altyapı hocalarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Buruk, "Altyapımızdaki oyuncuları görebilmek için geçtiğimiz hafta oynanan maçları izledim. Altyapıyı takip ediyoruz. Ara sıra onları da idmanlara alıp değerlendireceğiz. Bizim çok değerli altyapı hocalarımız var. Onlarla sürekli görüşüyoruz. Şu anda kadromuz belli, oynatabileceğimiz kadro sayısı ortada. 28 kişilik kadronun dışında kalan oyuncularımızı da takip ediyoruz. A takımı hak edecek bir oyuncu bulursak biz daha fazla seviniriz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

(DHA)