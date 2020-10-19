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  • 19 Ekim 2020 Pazartesi 20:55
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Okan Buruk: Ülke puanı için mücadelemizi sürdüreceğiz

Okan Buruk: Ülke puanı için mücadelemizi sürdüreceğiz

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmada en iyi sonucu almaya çalışacaklarını söyledi.

Teknik Direktör Okan Buruk ve Berkay Özcan, maçın oynanacağı RB Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa takım olarak mücadele edecek olmalarının heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Zor bir karşılaşma olacağını biliyoruz. Beraber yapabileceğimizin en fazlasını sahada göstererek buradan en iyi sonucu almaya çalışacağız." dedi.

Genç teknik adam, Almanya liginin en formda takımlarından biri Leipzig'e karşı fiziksel ve taktiksel anlamda güzel bir mücadele ortaya koymayı planladıklarını, rakiplerinin dünyadaki en genç teknik ekip ve oyuncularına sahip olduğunu söyledi.

Buruk, yarınki maçın ülke puanı açısından önemiyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

Ülke puanı için geçen sene mücadele ettik, bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin son yıllarda Avrupa kupalarında yaşadığı başarısızlık Şampiyonlar Ligi'ne katılımı tehdit ediyor, üzerimize büyük sorumluluk yüklüyor. Bu yıl turnuvanın en zor grubuna düştük. Bu sene de geçen seneki gibi aynı felsefeyle kendimizi, takımımızı ve ülkemizi temsil edeceğiz. Bu zorlu bir grup, yüksek puanla çıkmak mümkün olmayabiliyor. Yolumuzu çizmeye çalışacağız. Geçen seneki mantaliteyle en iyisini yapmaya çalışacağız.

"NAGELSMAN HEM İYİ OYUNCULARA SAHİP HEM DE ONLARI İSTEDİĞİ GİBİ OYNATABİLİYOR"

Okan Buruk, meslektaşı Julian Nagelsmann'ı överek Alman teknik adamın genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun takdirini kazanmış biri olduğunu ve bunun sahada net olarak görüldüğünü kaydetti.

Nagelsmann'ın kadrosunda çok iyi oyunculara sahip olduğuna dikkati çeken Buruk, "Herkes iyi oyunculara sahip olabilir ama herkes oynatamaz. Nagelsmann hem iyi oyunculara sahip hem istediği gibi oynatabiliyor. Dünyada başarılı teknik adamlar arasında ilk 3 veya ilk 5 arasında sayabiliriz." diye konuştu.

BERKAY ÖZCAN: "İYİ HAZIRLANDIK"

Medipol Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan da Şampiyonlar Ligi maçı için Almanya'da olmaktan mutluluk duyduklarını ve mücadeleye iyi hazırlandıklarını söyledi.

Özcan iyi bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Avrupa'da, Almanya'da kendini kanıtlamış bir takım. Biz de iyi bir takımız. Geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiğimiz başarıyı burada da göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk'a doğum gününde bir galibiyet hediye etmek istediklerini anlatan Özcan, "Ona buradan bir doğum günü hediyesi vermek istiyoruz. Ondan çok şey öğreniyoruz, ben de genç bir futbolcu olarak çok şey öğrendim. Yarın galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Medipol Başakşehir, Leipzig ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Red Bull Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Julian Nagelsmann: Başakşehir tecrübeli bir takım

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmada en iyi sonucu almaya çalışacaklarını söyledi.

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