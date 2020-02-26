Okan Buruk: 'Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesi tur için iddialı konuştu. Buruk, "İlk maçta beklenen futbolumuzu sergileyemedik. Rövanşta turu geçmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Sporting karşılaşmasının önemine vurgu yaparak sözlerine başlayan Okan Buruk, "Bu salondaki kalabalığı görünce ne kadar önemli bir takımla oynayacağımızı bir kez daha görüyorum. Üst üste maç oynamak ve Avrupa'da oynamak güzel. Bu tarihte Avrupa'da mücadele eden bir takımımız var, bu önemli. Deplasmanda oynadığımız ve istediğimiz gibi gitmeyen bir maçta Sporting golle başladı, bize karşı ilk maçta zorlanmadan bir galibiyet aldılar. Attığımız bir gol bizi farklı düşünceler içinde tutmayı sağladı. 3-1'lik mağlubiyetin rövanşında 2-0'lık galibiyet bize turu getirebilir. Zor olduğunu biliyoruz, turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Avrupa'da Türkiye'nin puanını düşündüklerini vurgulayan Buruk, "Avrupa Ligi'ne başlağımızdan bu yana ülke sorumlulğunu hissettik. Direk olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ülke puanı önemli. Burada olmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi bunu çok önemsememiz. Özellikle bütün Türk futbolseverleri bu maça davet etmek istiyorum. Sadece Başakşehir için değil; ülke için de çok önemli bir maça çıkıyoruz. Taraftarları tribünlere bekliyoruz" sözleriyle taraftarları maça davet etti.

"AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK TÜRK TAKIMLARI İÇİN MUCİZEYDİ"

Ülkemize tek Avrupa Kupası'nı Galatasaray'ın getirdiği ve o takımın bir parçası olduğunun hatırlatılması üzerine de Okan Buruk, "UEFA Kupası'nın ismi değişti, Avrupa Ligi'ne döndü. Avrupa'da kupa kazanmak Türkiye takımları için mucizeydi. Galatasaray ile bunu yakalamıştık. Türkiye için hala da en kalıcı olan başarı bu. Benim için bu mutluluk verici. Şu anda Avrupa'da tek Türk takımıyız. Bu takımın başında olmak beni heyecanlandırıyor. Ümidimiz devam ediyor. Bundan çok daha zorunu Mönchengladbach deplasmanında başarmıştık. Futbolun içinde her şey var. Bir sonrakı tura çıkmak için oyuncularım ile elimizden gelenden fazlasını yapacağız. Son 16'ya kalmak istiyoruz. İlk maçtaki peformansımız yeterli değildi, yarın farklı bir takım sahada olacak" ifadelerini kullandı.

İlk maçla yarınki maçı karşılaştırması istenen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk maça baktığımızda deplasman takımı olarak 2 forvetle başlamıştık. Pozisyona girme sayımız azdı. Çok fazla hücum oyuncuyla oynamak çok fazla pozisyona gireceğiniz anlamına gelmiyor. Önemli olan elimizdeki oyuncuları doğru değerlendirmek. Rakibi ilk maça göre daha iyi inceleme şansımız oldu. 2 gün önce maç oynadık. Ufak tefek yorgunluklar olabilir. Ufak tefek sakatlıkları olan oyuncular olabilir. Ona göre kadroyu netleştireceğiz. Turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz. Umarım futbol şansı da yanımızda olur" sözleriyle tur için umutlu konuştu.