Okan Buruk: Tüm Türk taraftarları Roma maçına bekliyoruz

Mücadeleyi değerlendiren ve ülke puanı açısından bu maçı kazanmayı amaçladıklarını söyleyen Okan Buruk, "Hem gruptaki iddiamız için, hem grup liderliği için hem de Türk futbolu için çalıştığımızı söyledik. Oyuncularımıza da Türk takımlarının Avrupa'da daha iyi şekilde devam edebilmesi için bu maçı kazanmamız gerektiğini söyledik. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama golü çok geç bulduk. Çok değerli bir galibiyet aldık. Türk futboluna ve Türkiye'ye armağan olsun." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLSEVERLERİ ROMA MAÇINA ÇAĞIRIYORUZ"

Gruptaki kalan iki maçı değerlendiren Okan Buruk, "Roma ile içeride oynayacağız ve bu maçı kazanırsak, gruptan çıkacağız, belki de lider çıkmayı garantileriz. Sonrasında da Mönchengladbach maçı var. Bu grupta kimin, kimi yeneceğinin belli olmadığını daha en başında söylemiştim. Elimizden geleni yapacağız. Asıl maç, Roma ile İstanbul'da olacak. Bütün futbolseverleri o maça bekliyoruz. Kemik bir taraftar grubumuz var ama Türk futbolseverleri o maça çağırıyoruz." diyerek sözlerini sürdürdü.

"LİDER ÇIKMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Hedeflerinin gruptan lider çıkmak olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Mönchengladbach çok iyi bir takım, Bundesliga'nın lideri. İstanbul'da Mönchengladbach'ı elimizden kaçırdık. Roma'ya karşı iyi mücadele ettik ama olmadı. Wolfsberger de iyi takım ama biz de iyi takım olduğumuzu düşünüyoruz. Gruptan lider çıkmak için her şeyi yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.