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aksam.com.tr
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 23:55
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 23:55

Okan Buruk: Liderlik bizim için önemliydi

Okan Buruk: Liderlik bizim için önemliydi

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibin bekleyerek, savunma yaparak, topun arkasına geçeceğini bilerek oyuna başladıklarını söyledi.

İlk yarıda sahaya doğru yayıldıklarına dikkati çeken Buruk, "Pozisyon bulduk ve gol bularak soyunma odasına 1-0 önde girdik. İkinci yarı bireysel hata ile beraberlik oldu. 1-1'den sonra yakaladığımız pozisyonlar var. Son 15 dakika rakibimizin de pozisyonları vardı. Pozisyonları sonlandırmada daha iyi işler yapabilirdik. Çok pozisyona girdik. Son dakika galibiyeti çok önemli, lider olmak önemli." şeklinde konuştu.

Buruk, Rize'nin çok sevdiği, değer verdiği bir şehir olduğuna değinerek, taraftarın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Abdullah Durak'ı orta sahada beklediklerine işaret eden Buruk, "Sağ bek görünce şaşırdık. Rizespor'un amacı oyunu tutmaktı. Maçın genelinde yapmaya çalıştı. Oyuncularımız en iyisini yaptı. İsmail hoca da en iyisini yapmaya çalıştı ama kazanan biz olduk. Yediğimiz gol bireysel hataydı. Kazandığımız penaltı da bireysel hataydı. Bizim ve rakibin kaçırdığı net pozisyonlar vardı. Maç bize de rakibe de geldi gitti. Sonunda kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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