Okan Buruk: İddiamız devam ediyor

Roma'nın galibiyeti hak ettiğini dile getiren Okan Buruk, "Sakatlıklar oldu, şanssızlıklar yaşadık. Rakibimizin çok iyi bir kadrosunun ve iyi bir oyuncu kadrosunun olması da var. Öne de geçtikten sonra aramızda oyun ve kalite farkı oluştu. Roma hak ederek bir galibiyet aldı, onları kutluyorum." dedi.

"HAKEMLER ALEYHİMİZEYDİ"

Okan Buruk sözlerini "Skor 0-0 iken Enzo ile kaçırdığımız bir gol var. Belki 1-0 öne geçsek, özgüvenimiz yükselse bir şeyler yapabilirdik. Kritik bir ofsayt bayrağı var, hakemler de biraz bugün bizim aleyhimizeydi. Belki 1-1'i yakalasak, 1-0 öne geçsek, rakiple kafa kafaya oynama şansımız olabilirdi ama bunlar olmayınca rakibimiz oyun ve kalite olarak bize üstün geldi." ifadeleriyle sürdürdü.

"10 PUAN TOPLAYABİLİRİZ"

Gruptan çıkma adına şanslarının sürdüğünü vurgulayan Buruk, "Son maçımız deplasmanda, deplasmanda kazanmamız gerekiyor. Gladbach'ın yenmesi de bizim için olumsuz oldu. Son maçta 1 puan ile gruptan çıkma şansımız olabilirdi. Orada kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah oyuncularımızın geri döndüğü ve oyun olarak daha iyisini yapacağımız bir durum olur. 7 puan topladık, 10 puan da toplayabiliriz. İddiamız devam ediyor" şeklinde konuştu.