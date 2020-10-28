Okan Buruk: 'Herkese 'helal olsun' dedirttik'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, PSG'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

47 yaşındaki teknik adam açıklamasında; "2 maçtır bir özgüven kazanıyoruz. Oyun olarak, istek olarak, maç içindeki aksiyonları değerlendirdiğimde oyuncularımın yaptığını değerli buluyorum. Türk futbolunu temsil ettik bu akşam. Dünyanın birçok yerinde izlendi. Bir Türk takımının ortaya koyduğu bu futbolu ben izleseydim çok mutlu olurdum. Kaybetmek tabii ki üzücü ama oyun olarak dimdik durduk. Paris takımına, geçen maç Leipzig takımına oyun içinde bu kadar üstünlük kurmak, bu kadar kalesine gitmek çok değerli. Üzülsek de bu bizim için bir tecrübe. Belki de daha çok inanmamız lazımdı, belki biraz daha inansak bu maçı kazanabilirdik. Maçı izleyen herkesin belki de 'Helal olsun' dediği bir Başakşehir sahada vardı." dedi.

Okan Buruk açıklamalarının devamında; "Geçen sene final oynamış bir takımın hocası sizin takımınızı övüyor, bu bizim için önemli. Şimdi 2 ManU maçı var arka arkaya. Her takıma karşı bu oyunu ortaya koymaya çalışacağız. 4 maç var, hepsini kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Oyun olarak 2. maçlar belki de bizi puan olarak onurlandıracaktır." dedi.

Buruk, bu sezon gol sorunu yaşadıkları bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sezonun başında bu kadar iyi oynamadık ama gol atamadığımız maçlar vardı. Son Antalya maçında 5 gol bulmuştuk. Ligdeki oyunumuzu daha yukarılara çektiğimizi söyleyebilirim ama Avrupa'da da aynı şekilde başladık. Bu oyunun bize gol getireceğine inanıyorum. Bu kadar iyi işler bize gol de galibiyet de her şeyi de getirir. Elimizden gelenin en fazlasıyla oynamaya çalışacağız. Hiçbir maçın favorisi olarak rakiplerimizi görmüyorum. Aynı oyunu ortaya koyduğumuzda her takım için eşit şanslar olacaktır."

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi nedeniyle sezonu çok geç kapattıklarını ve çok az bir dinlenme fırsatı bulduklarını kaydeden Buruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mental olarak üzerimizde yorgunluk vardı. Sezon başını yapamadık. Hazırlanma anlamında zor bir sezon başı geçirdik. Şu anda yeni gelenlerin adaptasyonu, oyun ve özgüven olarak yukarıya çıktık. Beklentim daha da yukarılara gitmek. Bu kadar yüksek maç trafiğinde yüksek performans sergileyen oyuncularımın iyi yolda olduklarını söyleyebilirim. Oyun olarak hem taktiksel anlamda hem de fiziksel anlamda çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Tekrar lig maçına hazırlanacağız. Konya maçı ve 3 gün sonra Manchester maçı var. Bizim için çok önemli maçlar. Dünyanın en iyi takımlarına karşı bu kadar pozisyona giriyorsanız, Türkiye liginde daha fazlasını yapma şansımız var."