Okan Buruk: Hedefimiz devam ediyor

Buruk, "Maçtan önce zor bir deplasman olacağını biliyorduk. İlk yarı son haftalardaki en kolay 45 dakikayı oynadık. Net pozisyonlar bulduk. 4-5 gol pozisyonu yakaladık. İlk yarı çok rahat bir maçtı. İkinci yarı ise rakip daha önde bizi karşıladı. Savunmadaki hatalarla maç 1-1'e geldi." şeklinde konuştu.

İkinci yarıda rakibin hamlesi olduğunu hatırlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Ankaragücü de pozisyon buldu. İkinci yarı çok iyi oynamadık. Maç, iki takıma geldi, gitti. Sonuçta beraberlik oldu. Hedefimiz devam ediyor. Ligde ilk 5 içine girmek daha iyisini yapacağız."

Vedat Muric ile ilgili bir soruya da Okan Buruk, "Vedat'ta iyi bir kumaş var. İki ayağını da kullanabiliyor. Vedat karakteriyle de düzgün bir insan. Çok üstüne koyarak gitti. Çok da çalışıyor. Bundan sonra daha üstüne koyarak gider." şeklinde cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Bizim için tüm maçlar aynı. Her maçta üç puan için sahaya çıkıyoruz. Her maç çok zor. Hafta sonu da zor bir maç bizi bekliyor ama elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.