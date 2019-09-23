Okan Buruk: Hakem çok kötü bir performans gösterdi

Maçı değerlendiren Buruk, "Kazanma şansı geldi elimize. İlk yarı seyredenler için kötü bir maç oldu. Rakibe pozisyon vermedik, 1 şut atmışız, kazandığımız toplarda kötü geçişler yaptık. 2. yarıda biraz daha önde oynadık, topa sahip olduk. Golü bulduğumuz bölümden sonra maçı bitirebilirdik, maçı bitirme şansı geldi. Yaptığımız bir hata, 1-1'e neden oldu. Fenerbahçe maçında da 1-0'dan sonra 2, 3 şansı gelmişti, bu da benzer bir maç oldu. Yeni bir takımız, sakatlıktan gelen, uzun süredir oynamayan oyuncular var. Zaman zaman son paslarda sıkıntı yaşıyoruz. 3. bölgedeki oyunumuzu biraz daha geliştirirsek, daha iyi duruma geleceğiz" dedi.

"ÇOK KÖTÜ BİR HAKEM PERFORMANSI"

İlk yarının sonundaki pozisyon için isyan eden antrenör, "Bugün bizim için dönüm noktasıydıü, kazanmak istiyorduk ama Beşiktaş deplasmanında beraberlik kötü diyemezsiniz. Rizespor maçı bizim için önemli olacak. Bütün takımlar birbirine yakın. 2 tane Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı oynadık. Tam kadro gidersek, oyuncularımızın performanslarını da arttıracağız. Çok kötü bir hakem performansı vardı. İlk yarının sonundaki pozisyona baktığımızda, kapatıldı. İlk yarı bitirildi, VAR'a bakma yok, içeri gidildi. Sonra VAR kararıyla haklı bir penaltı verdiler. Keşke VAR ile haklı bir kırmızı kart da verseydiler. Bazen hakemler tayin edildiğinde de şaşkınlıklar yaşıyoruz. Kazanmaya yakın olan bizdik, kendimizi de yargılamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.