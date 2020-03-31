Okan Buruk, Göksel Gümüşdağ'ın son durumunu açıkladı

Okan Buruk, koronavirüs nedeniyle tedavisine hastanede devam edilen Medipol Başakşehir Başkanı Başkan Göksel Gümüşdağ'ın durumu hakkında bilgi verdi.
A Spor'a konuşan Buruk'un açıklamaları şöyle:
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hastanede tedavisini sürdürüyor ve o haldeyken bile Milli Dayanışma Kampanyası için çok emek verdi. Kendisinin en kısa zamanda aramıza dönüp bizlerle beraber olmasını istiyoruz. Tedavisi iyi bir şekilde gidiyor. İnşallah en kısa zamanda tedavisini tamamlayıp hastaneden çıkmasını umuyoruz."
TFF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na federasyonun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı alındığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, koronavirüs nedeniyle hastanede yatan Başkan Göksel Gümüşdağ'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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