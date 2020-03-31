  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 17:54
  • |
  • 31 Mart 2020 Salı 17:54

Okan Buruk, Göksel Gümüşdağ'ın son durumunu açıkladı

Okan Buruk, Göksel Gümüşdağ'ın son durumunu açıkladı

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, koronavirüs nedeniyle hastanede yatan Başkan Göksel Gümüşdağ'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, koronavirüs nedeniyle tedavisine hastanede devam edilen Medipol Başakşehir Başkanı Başkan Göksel Gümüşdağ'ın durumu hakkında bilgi verdi.

A Spor'a konuşan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hastanede tedavisini sürdürüyor ve o haldeyken bile Milli Dayanışma Kampanyası için çok emek verdi. Kendisinin en kısa zamanda aramıza dönüp bizlerle beraber olmasını istiyoruz. Tedavisi iyi bir şekilde gidiyor. İnşallah en kısa zamanda tedavisini tamamlayıp hastaneden çıkmasını umuyoruz."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ronaldinho, katil ve hırsıza yenildi!

title

Milli Dayanışma Kampanyası'na Çaykur Rizespor'dan 500 bin TL'lik destek

title

Kasımpaşa Kulübü'nden çalışanlarına sevindirici haber

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış

SPOR GÜNDEMİ

TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

TFF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na federasyonun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı alındığını açıkladı.

Ve Abdurrahim Albayrak açıkladı! Koronavirüs...
Ve Abdurrahim Albayrak açıkladı! Koronavirüs...

Ve Abdurrahim Albayrak açıkladı! Koronavirüs...

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması
Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması

Erol Bulut'tan Fenerbahçe ile ilgili son dakika açıklaması

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un da adaylar arasında olduğu ileri sürülüyor. Peki genç teknik adam bu iddialara ne diyor? Erol Bulut, sarı lacivertli takımdan transfer teklifi aldı mı? İşte Erol Bulut'un Fenerbahçe iddialarıyla ilgili son dakika açıklamaları...

Okan Buruk, Göksel Gümüşdağ'ın son durumunu açıkladı
Okan Buruk, Göksel Gümüşdağ'ın son durumunu açıkladı

Okan Buruk, Göksel Gümüşdağ'ın son durumunu açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, koronavirüs nedeniyle hastanede yatan Başkan Göksel Gümüşdağ'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika
Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika

Yıldız futbolcu kovuldu! Galatasaray'da son dakika

Hollanda devi Ajax, ocak ayından Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Babel'in sözleşmesini iptal etti. Hollanda basınına göre Ajax ayrıca Bruno Varela ve Klaas-Jan Huntelaar ve Abdelhak Nouri'nin de aynı şekilde sözleşmelerini feshetti.

'5 kişinin testi pozitif çıktı'
'5 kişinin testi pozitif çıktı'

'5 kişinin testi pozitif çıktı'

Fenerbahçe Kulübü, Kadın ve Erkek voleybol takımlarındaki toplam 65 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, ilk tetkiklerde 5 kişinin pozitif olduğunu ardından ikinci testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığını ve bu kişilerin evlerinde kontrol altında olduğunu duyurdu.

Bundesliga için bir erteleme daha! Tarih belli oldu
Bundesliga için bir erteleme daha! Tarih belli oldu

Bundesliga için bir erteleme daha! Tarih belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilen Almanya'da Bundesliga ve Bundesliga 2'nin, 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.