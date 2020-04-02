  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 23:35
  • |
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 23:35

Okan Buruk: 'Geç bile olsa kalan maçlar oynatılmalı'

Okan Buruk: 'Geç bile olsa kalan maçlar oynatılmalı'

Paylaş

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin şu anki haliyle tescil edilmesinin adil olmayacağını savunarak, "En mantıklısı geç bile olsa kalan sürenin oynatılması" dedi.

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"OYUNCU SEYRETME FIRSATIMIZ OLUYOR"

"Her şeyden uzağız. İşimizden uzağız ama ailelerimize yakınız. Zor bir dönem, kötü bir dönem. Eve kapanmamız bir yandan iyi. Ailemizle daha çok paylaşımda bulunuyorsunuz. Evdeki her yeri bilmiyormuşum. Mutfakta nerede ne var bunları fark ettim. Kitap okuyabiliyoruz. Oğlumla daha çok vakit geçiriyorum. Oyuncu seyretme platformu üzerinden oyuncu seyretme fırsatımız oluyor."

"BİREYSEL HOCA İLE ANTRENMANLARA BAŞLAYABİLİRİZ"

"Oyuncularımızın evlerine tesisteki spor ekipmanlarını götürdük. O ortamı yaratmaya çalıştık ama bu yine de yeterli değil. Şu ana kadar her gün bir şeyler yapıyorlar ama tabii ki saha içi antrenmanı gibi olmuyor. Eğer ilerleyen dönemde durumlar iyiye giderse bireysel hoca ile antrenmanlara başlayabiliriz. Bu süreç sonunda takımlara hazırlanma için süre verilecektir. Bu süreci en az kayıpla atlatmamızı diliyorum."

"FUTBOLCULARIN YENİDEN HAZIR OLMASI İÇİN EN AZ 4 HAFTA GEREKLİ"

"Disiplinli bir şekilde evimizde kalmamız gerekiyor. Hastalığı daha yayılmaması için. En az futbolcularımız için bir 4 hafta gerekecektir. Bunun ideali 6 haftadır ancak bu süreci ideal geçirebilmemiz için 4 hafta da yeterli olabilir.

"GEÇ BİLE OLSA KALAN MAÇLAR OYNATILMALI"

"Futbol adına en mantıklısı geç bile olsa kalan sürenin oynatılması. Bana göre Temmuz'da da başlasa kalan sürenin oynatılması gerekiyor."

"GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN İYİLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Biz şu an özellikle kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın bir an önce iyileşip aramıza dönmesini bekliyoruz. Onun da tedavisi devam ediyor. Dediğim gibi önceliğimiz sağlık. Başarılar gelip geçicidir."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İbrahimovic'ten 'emeklilik' açıklaması

title

Milli dayanışmaya 5.5 milyon!

title

Her ihtimali hesaplayın

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı
Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı

Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı

Kulüpler Birliği Vakfı, gündeme dair konuları görüşmek amacıyla yarın video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.

3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın'
3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın'

3 kulüpten ortak karar: 'Ligde kalan maçlar oynanmasın'

Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerin akıbetinin ne olacağı merak konusu... Bu konuda Hollanda'dan bir son dakika açıklaması geldi. Hollanda'nın önde gelen üç kulübü Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ligde kalan maçların oynanmaması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi.

FIFA'dan futbolcu sözleşmelerine koronavirüs ayarı geliyor
FIFA'dan futbolcu sözleşmelerine koronavirüs ayarı geliyor

FIFA'dan futbolcu sözleşmelerine koronavirüs ayarı geliyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasında yaşanan sıkıntıların çözümüyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor
Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor

Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor

Trabzonspor ile yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu Obi Mikel, Brezilya'nın Botafogo takımıyla transfer görüşmesi yapıyor. İşte Mikel'in menajerinin açıklamaları...

Okan Buruk: 'Geç bile olsa kalan maçlar oynatılmalı'
Okan Buruk: 'Geç bile olsa kalan maçlar oynatılmalı'

Okan Buruk: 'Geç bile olsa kalan maçlar oynatılmalı'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin şu anki haliyle tescil edilmesinin adil olmayacağını savunarak, "En mantıklısı geç bile olsa kalan sürenin oynatılması" dedi.

İbrahimovic'ten 'emeklilik' açıklaması
İbrahimovic'ten 'emeklilik' açıklaması

İbrahimovic'ten 'emeklilik' açıklaması

Milan'ın tecrübeli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, futbolu da derinden etkileyen koronavirüs salgını ve gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sporda kritik zirve sona erdi! Bakan'dan kulüplere uyarı
Sporda kritik zirve sona erdi! Bakan'dan kulüplere uyarı

Sporda kritik zirve sona erdi! Bakan'dan kulüplere uyarı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, TFF, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.