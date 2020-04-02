Okan Buruk: 'Geç bile olsa kalan maçlar oynatılmalı'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin şu anki haliyle tescil edilmesinin adil olmayacağını savunarak, "En mantıklısı geç bile olsa kalan sürenin oynatılması" dedi.

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"OYUNCU SEYRETME FIRSATIMIZ OLUYOR"

"Her şeyden uzağız. İşimizden uzağız ama ailelerimize yakınız. Zor bir dönem, kötü bir dönem. Eve kapanmamız bir yandan iyi. Ailemizle daha çok paylaşımda bulunuyorsunuz. Evdeki her yeri bilmiyormuşum. Mutfakta nerede ne var bunları fark ettim. Kitap okuyabiliyoruz. Oğlumla daha çok vakit geçiriyorum. Oyuncu seyretme platformu üzerinden oyuncu seyretme fırsatımız oluyor."

"BİREYSEL HOCA İLE ANTRENMANLARA BAŞLAYABİLİRİZ"

"Oyuncularımızın evlerine tesisteki spor ekipmanlarını götürdük. O ortamı yaratmaya çalıştık ama bu yine de yeterli değil. Şu ana kadar her gün bir şeyler yapıyorlar ama tabii ki saha içi antrenmanı gibi olmuyor. Eğer ilerleyen dönemde durumlar iyiye giderse bireysel hoca ile antrenmanlara başlayabiliriz. Bu süreç sonunda takımlara hazırlanma için süre verilecektir. Bu süreci en az kayıpla atlatmamızı diliyorum."

"FUTBOLCULARIN YENİDEN HAZIR OLMASI İÇİN EN AZ 4 HAFTA GEREKLİ"

"Disiplinli bir şekilde evimizde kalmamız gerekiyor. Hastalığı daha yayılmaması için. En az futbolcularımız için bir 4 hafta gerekecektir. Bunun ideali 6 haftadır ancak bu süreci ideal geçirebilmemiz için 4 hafta da yeterli olabilir.

"GEÇ BİLE OLSA KALAN MAÇLAR OYNATILMALI"

"Futbol adına en mantıklısı geç bile olsa kalan sürenin oynatılması. Bana göre Temmuz'da da başlasa kalan sürenin oynatılması gerekiyor."

"GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN İYİLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Biz şu an özellikle kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın bir an önce iyileşip aramıza dönmesini bekliyoruz. Onun da tedavisi devam ediyor. Dediğim gibi önceliğimiz sağlık. Başarılar gelip geçicidir."