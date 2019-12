Okan Buruk: Galatasaray ile de böyle olmuştu

Okan Buruk, "Öncelikle Türkiye'ye armağan olsun bu galibiyet. Gerçekten önemli bir şey. Böyle bir takım başarısına ihtiyaç vardı. Aileme de hediye ediyorum. Onlar bana en başta inananlar. Önemli galibiyet." diyerek sözlerine başladı.

"OYUN DÜZENİNDE KALALIM DEDİK, BAŞARDIK"

"Maçın her zaman içinde olacağız dedik. Skordan bağımsız bu maçta konsantrasyonumuzu hiç bozmayacağız diyerek girdik oyuna." sözleriyle konuşmasını sürdüren Okan Buruk, "Çok panik yapmadan, oyunu tutabilmek ve ortak olmaktı hedef. Bir duran top, bir şey olur mutlaka, oyun düzeninde kalalım dedik. Başardık da. Çok pozisyona girdik aslında 2. yarıda. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar vardı. Kadro olarak da iyi bir takım Gladbach. 3 gün önce Bayern Münih'i burada yendiler, bu galibiyet bizi daha da çok sevindirdi. Her maça çok önem verdik, her maça elimizdeki en iyi 11 ile çıktık. Şubat'tan sonra Avrupa'da olmak Türkiye için çok önemli. Şimdi buradan sonra inşallah hem ligde hem de kupada burada devam edebiliriz yolumuza." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY İLE UEFA'YA DA SON DAKİKADA GİTTİK"

Son dakikada gelen golü değerlendiren Okan Buruk, "Galatasaray ile UEFA'yı kazandığımızda da son dakikada Milan'a attığımız gol ile içeride kalmıştık. Yine son dakika golüyle Şubat ayına heyecanı taşıdık. Kura da önemli. Şubat ayında Avrupa'da olmak, bir Türk takımı için çok önemli. Futbolcu olarak bu başarıları kazandım, inşallah teknik adam olrak da olurum. Tabii ki hemen hedef UEFA Kupası'nı kazanmak demek zor ama bu turları geçmek için elimizden geleni yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.