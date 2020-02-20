Okan Buruk: En az 1 gol atmak önemliydi

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting'e 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Attıkları golün önemine dikkat çeken Buruk, "Maçın başındaki erken gol yemek psikolojimizi aşağı çekti. Deplasman maçıydı. Avantaj yakalamak önemliydi. İkinci maç için 2-0'lık galibiyet bize turu getirebilir. Burada 1 golü bulmak çok önemliydi. Rakibin sahasına doğru götürmeye çalıştık zaman zaman oyunu. Genelde istediklerimizi yapamadık. İkinci maç daha iyi olmamız gerekiyor. Erken gol istediğimiz şeyleri getirmedi. Rakibe çok fazla kalmeize gelme şansı verdik. İkinci maç için attığımız bir gol bizi turun içinde tuttu. Yenebileceğimiz bir takım, 2-0 da yenebileceğimiz bir takım. Ben bu oyunculara güveniyorum, güvenmeye de devam edeceğim." dedi.

"İKİLİ MÜCADELELERDE ÇOK EKSİKTİK"

Daha farklı oynamaları gerektiğini de söyleyen genç teknik adam, "5-6 orta saha da koyabilirsiniz. Duran toptan gol yedik. İstediğiniz kadar savunmacı koyun bazen olmuyor. Biz alışık olduğumuz oyunu oynamak istedik. 4-4-2 sistemiyle sahada yer aldık. İkili mücadelelerde çok eksiktik. Kendimizi daha fazla zorlayabilirdik. Rakibin kendi seyircisi önünde daha istekli olduğu bir oyun oynadık. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyor. 10 -15 dk rakip sahaya yıkarak iyi oynadık bir bölüm. Ancak diğer 70 dakikalık bölümde rakip istediği gibi oynadı. Rakibe geçişlerden pozisyon verdik son bölümde, düşen toplarıo engellemek gerekiyor. İkinci maç için iddialıyız." ifadelerini kullandı.

"RİZE MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışına da değinen Okan Buruk, "Üstteki 6 takım birbiriyle oynuyor biz de Rize'ye gidiyoruz. Zorlu bir hafta. Bu haftalar, takımların birbiriyle arayı açabileceği haftalar. Bundan sonra maçların hepsi çok zor olacak. Biz de takım olarak bu maçı unutup, Rize maçına hazırlanacağız." diye konuştu.