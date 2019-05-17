Okan Buruk: Bir fırsat var

Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında iyi bir performans gösterdiklerini belirtti.

İkinci devrede üç maç kaybettiklerini dile getiren Buruk, "Hepsinde oyun olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakiplerimizden daha iyi oynadığımız, daha iyi işler yaptığımız, pozitif oynadığımız ve futbol adına her şeyi yaptığımız ama sonucunda karşılığını alamadığımız üç tane geçirdik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Herkesin futbol olarak takdir ettiği geri bildirimler alıyoruz. Bu da hem Çaykur Rizespor hem de bizler için sevindirici. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Buruk, bu hafta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacaklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu maçta da doğru oyunu oynayan bir takım olmak istiyoruz. Türkiye'de zaman zaman üst sıralardaki takımlarda da kaos futbolunun oynandığı bir futbol ortaya çıkıyor. Aytemiz Alanyaspor, oyun olarak ikinci yarıda beğendiğim takımlardan biri. Sergen hoca da anlamlı işler yapıyor. Güzel bir futbol şehri. İkinci yarının başarılı iki takımdan biri. Hem futbol hem de sonuç anlamında başarılı takımı. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ligde son iki karşılaşma. Bu iki karşılaşmayı iyi bir şekilde bitirip Çaykur Rizespor'u hak ettiği ve yakıştığı yere taşımak istiyoruz."

SAMUDİO'YA VERİLEN CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyonda kırmızı kart gören Braian Samudio'ya verdiği 2 maç men cezasının yüksek olduğunu düşündüğünü vurgulayan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"İki maçlık ceza olmadı. Çünkü isteyerek yapılmadı. Günün en üzücü şeyi Emre Akbaba'nın ayağının kırılmasıydı. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Herkes birbirine üç puanı vermeye razı olurdu. Bir sakatlık olmasın bu iki takım için de geçerli. Bu tür şeyler futbolun önüne geçiyor. Bu bizi üzdü. Samudio, şut atıyordu Emre'nin ayağını uzattığını görmedi. Bu da herkesin ortak kanısıdır. İki maçlık bir ceza verildi. Neden verildi bilemiyorum ama istenmeden yapılan bir şeydi."

ÖNLERİNDE BİR FIRSAT VAR

Okan Buruk, Türk futbolunu ileriye götürmek için herkesin daha sakin ve dikkatli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada en büyük pay TFF'ye düşüyor. Önlerinde bir fırsat bulunuyor. Bu yaz federasyon ve Türk futbolunun tekrar yapılanma fırsatı var. Yeni bir başkan ve yönetim seçilecek. Burada kulüplerin de özellikle bu sene yaşananlardan sonra çok büyük etkileri olacak. İnşallah Türk futbolu için yeni bir sayfa açılır. Çok iyiye giden bir şey yok. Türk futbolunun yeniden ayağa kalkması için güzellikleri yaşatmak için bir fırsat var. İnşallah yeni ve temiz bir sayfa açılır. Bu da ülkemize ve futbolumuza katkı sağlar. Sadece cezaları başarısızlıkları konuşmaktan çıkıp Türk futbolunun güzelliklerini ve başarılarını konuştuğumuz bir sene ortaya çıkar."