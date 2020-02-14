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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 22:46
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 22:46

Okan Buruk: Bazen kazanırken mutsuz olursunuz

Okan Buruk: Bazen kazanırken mutsuz olursunuz

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Süper Lig'in 22. hafta açılış mücadelesinde Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Okan Buruk, 'Lider olmanın moralini süreceğiz' dedi.

Başarılı teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

İki takım için de birçok pozisyon çıktı. Oyuncular ilk yarıda kaliteli işler yapmadı. Birçok pozisyon geldi ama iki takım da kaliteli işler yapmadı. Bazen maç kazanırsınız ama mutsuz olursunuz. Şu an biraz onu yaşıyorum. Galibiyetin sevinci de var. Beşiktaş'ı yenmek çok önemliydi. Şu an lideriz. Son haftalardaki oyunları gerçekleştiremiyoruz. Biz daha iyi takımız.

"Birçok şeyi rakibimizden daha kötü yaptık"

Bugün çok hata yapan bir takımdık. Kazandığımız için oyuncuları tebrik etmeliyiz ama oyun olarak daha iyisini yapmalıyız. Perşembe günü önemli bir maçımız var. Bu galibiyet moral olacak. Kötü oynarken kazanmak da önemli. Beşiktaş, bize karşı çok yan orta yaptılar, sonlandırmada sıkıntı yaşadılar ama onları oyunlarından dolayı tebrik ederim. Birçok şeyi rakibimizden daha kötü yaptık.

"Yukarılara çıkmak önemliydi"

2 veya 3. golü de atabilirdik ama daha iyi olmalıyız. Lider olmak güzel, geçen hafta Sivas'ı yensek de lider olacaktık. Trabzonspoır'un maç eksiği var. Onlar oynadıktan sonra asıl tablo ortaya çıkacak. Beşiktaş'tan puan olarak yukarılara çıkmak da önemliydi. Lider olmanın moralini bu akşam süreceğiz.

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'Bazen kazanırken mutsuz olursunuz'
'Bazen kazanırken mutsuz olursunuz'

'Bazen kazanırken mutsuz olursunuz'

Süper Lig'in 22. hafta açılış mücadelesinde Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Okan Buruk, 'Lider olmanın moralini süreceğiz' dedi.

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