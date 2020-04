Okan Buruk: 'Arda Turan, Galatasaray için ayrıldı'

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, Arda Turan'ın gönlünde Galatasaray'ın olduğunu açıkladı.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, FANATİK’e çok özel açıklamalarda bulundu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilgili yaşanan son gelişmeleri değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, hedeflerinden bahsetti. Turuncu-Lacivertli ekip ile harika bir sezon geçiren Buruk’un açıklamalarından ön plana çıkanlar şöyle: “Değişik bir süreç içindeyiz. En önemlisi sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatabilmek. Kendimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef hâlâ bunun bilincinde olmayan insanlar var. Bazı şeyleri yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Hayatta bazı şeylere belki de boşu boşuna üzülüyoruz. Bu süreçte biz de ailemizle vakit geçiriyoruz çoğunlukla. Oğlumla birlikte konsol oyunları oynuyoruz, ayak tenisi oynuyoruz, kitap okuyoruz.”

‘Yönetim işimizi kolaylaştırıyor’

“Şu an için ilk hayalimiz liglerin başlaması. Bu seneyi öncelikle şampiyon olarak ve Avrupa’da başarılı bir şekilde bitirmek istiyoruz. Şampiyonluk gelirse seneye de Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı çok istiyorum. 1 sene daha sözleşmem var. Bu seneki hedeflerimiz devam ediyor. Bir sonraki hedefimiz Devler Ligi’nde oynayabilmek olacak. Bu konuda yönetimimiz, bizim işimizi kolaylaştıran insanlar. O yüzden bu hedefe aynı ekiple devam etmek istiyoruz.

'Önce şampiyonluk sonra Devler Ligi...'

Öncelikle bu seneyi şampiyon olarak tamamlamak ve Avrupa’da iyi bir netice almak istiyoruz. Sonrasında da şampiyonluk gelirse bir hayalim var. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi çok istiyorum.Ama her şeyden önce bu sene şampiyonluğa oynayan bu takımda yer almak, hem de ülke puanına bu kadar ihtiyacımız varken bu katkıyı yapmak benim için çok önemliydi. Umarım vakalar azaldıktan sonra da ligler yeniden başlayacaktır"

‘Herkesin başına gelebilir'

“Başakşehir takımı olarak herkese test yaptırdık. Çok şükür kimsede pozitif çıkmadı. Sosyal medyada görüyoruz bazı şeyleri de. Yıllarca futbol oynadığım İtalya’da yaşlı nüfustan dolayı ölüm çok daha fazla oluyor. Bazı yerlerde sağlık sistemi de yetersiz kalıyor. Baktığımızda üzülerek takip ediyorum. Aktif olarak oradan kimseyle görüşmesem de üzücü bir durum. Umarım en kısa süre içerisinde bu durum düzelir. Hiç önemsemeyen insanlar var. Bu böyle bir şey değil. Herkese gelebilir."

‘Sadece futbol...’

“Vakaların azaldıktan sonra liglerin yeniden başlaması gerektiğini düşünüyorum. Geç de olsa başlamalı. Seyircili veya seyircisiz olabilir ama normal gidişatta olması gerek. Belki Temmuz ayında başlayacaksınız ama diğer alternatiflerin doğru olacağını düşünmüyorum. Başakşehir’e gelince de ekibimle birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sadece futbolu düşünüyoruz. Bazen yukarı çıkarsınız bazen aşağı gidebilirsiniz. Bu sene şampiyonluğa oynayan bir takımda yer almak benim için çok önemliydi.”

‘Egoları bir kenara bırakmalı!’

“Ana hedefimiz takım başarısı. Bu nedenle kişisel egoları bir kenara bırakmak gerekiyor. Burada her oyuncu oynayabilir, her oyuncu yedek kalabilir. İyi olan, formda olan oynar. Formda olan dizilişle oynarsınız. Bunu rakiplere göre de düzenlersiniz. Ben her zaman en başa kulübün başarısını koyuyorum. Oyuncular ve ben ikinci plandayız. Önemli olan başarıyı getirmek.”

‘3 kulvarda devam etmek istedik'

"Geçen seneden kalan bir oyuncu grubu vardı. Onun üzerine doğru bir şekilde eklemeler yaptık. Oyun anlayışında benzer şeyler var ama bir şeyleri değiştirmeye çalıştık. Yarışırken de değiştirmek gerekiyor. Bazen tek bazen de çift forvet oynadık. 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 gibi formasyon değişikliklerini de yaptık. Oyuncu performansları da burada önem kazanıyor. Ama ana temel iki kulvarda da gidebilmek. Türkiye Kupası’nda da devam etmek istiyorduk. Şanssız bir şekilde elendik."

‘Bir şekilde ligler bitecek'

“UEFA’nın tavsiyesi liglerin bitirilmesi yönündeydi. Avrupa kupaları da var. Biz de mücadele ediyoruz orada. Belki farklı bir sistem ile bitirilebilir. Ama geç de olsa bitirileceğini düşünüyorum. Tabii ki hazırlık süreci olacak. En az 3-4 haftalık bir süreç olacaktır. Bu zamanda da oyuncularımızı hazır hale getirmeye çalışacağız. Bu süreye kadar 1’e 1 antrenmanlar ile kondisyonlarını korumaya çalışacağız. Bunun dünyada da birçok örneği var.”

‘Türk futboluna hizmet...’

“Avrupa’da kendi adıma ilk kez yer almak, hedeflerimin olduğu bir yılda gerçekten heyecan vericiydi. İyi bir oyuncu grubu ile çalışıyorum. Özellikle buradaki oyuncu grubu, daha önceden iyi şeyler yapmıştı. İleriye dönük adımlar atmaya çalıştık. Şu anda bulunduğumuz konumdan memnunuz. Başakşehir’in ilk kez bu seviyeye gelmesi hatta ülke puanına ihtiyacımız olan bu dönemde çok değerliydi. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey istediğimiz gibi gidiyor. Ama yolun sonunu da getirmek istiyoruz. Hem Avrupa’da hem de ligde..."

'Her şey psikolojik’

Takımımızda maç oynadıkça kendini daha iyi hisseden oyuncularımız var. Yani her şeyi psikolojik olarak görüyorum. Üst üste bazen maçlar zor olabilir ama başarılıysanız haftada 2-3 maçı da kaldırabilirsiniz. Biz 120 dakika üzerine maç oynamamıza rağmen bu dönemi geçmeyi başardık. Eğer kendinizi doğru hazırlarsanız başarılar geldikçe oyuncuların dinlenme süreleri bile daha kısa olabiliyor.”

'Herkesin gözü aynı değil!’

“Futbolla yaşayan biriyim. Oyuncuları devamlı araştıran biriyim. Hocalığa genç milli takımlarda başladım. Birçok jenerasyonu tanıyordum kariyerime başladığımda. Bana gelen her oyuncuyu da seyretmeye çalışıyorum. Özellikle 1 oyuncuyu seyrederken gözüme bir başkası çarpıyor. O daha değerli oluyor. Bu şekilde portföy oluşturuyoruz. Ama en azından her oyuncu ve lig üzerinde bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Burada göz de önemli. Herkesin gözü aynı derecede iyi olmayabilir. Bazısı sahada iyidir, bazısı saha kenarında. Oynanan her maçın kadrosuna bakarım kim var diye. Bundan zevk alıyorum.”

‘Visca tam bir profesyonel'

Daha önce Başakşehir’e rakip olduğum zaman ilk olarak Edin Visca’ya nasıl önlem alırız diye düşünürdük. Her maç iyi oynayan, bir profesyonel, iyi bir insan, iyi bir takım oyuncusu. Gerçekten elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Antrenman sonrasında ekstra çalışıyor. Oyuncularımı birbirinden ayıramam. Visca, profesyonelliği ve skorerliği ile ön plana çıkıyor. Onun gibi birçok oyuncum var. Uzun maç trafiğinde birçok farklı oyuncuyla oynadık. Tüm oyuncularım her zaman hazırdı.”

‘Arda Galatasaray için ayrıldı’

“Arda Turan’ın boşta kalması kendi kararıydı. Kendi istediği şeyler vardı. Özellikle Galatasaray ile görüşmeleri oldu. Gönlünde Galatasaray vardı. Nasip olmadı. Ama şu an kendisini çok hazır tutuyor. Yeni sezonda tekrar çok sevdiği futbola döneceğini düşünüyorum. Hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir insan. Kendisine de çok değer veriyorum. Umarım kendisi de futbola en güçlü şekilde dönecektir.”