Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, salgın sebebiyle verilen aranından ardından başlayan Bundesliga'yı takip ederken dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Okan Buruk'un paylaşımında, "Almanya ligi başladı, darısı başımıza" ifadeleri yer aldı.
Bundesliga bugün oynanan 5 maçla başladı.
Galatasaray'da performans ekibindeki bir yardımcı personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması Florya'daki hesapları bozdu. Sarı-kırmızılılarda antrenmanlar 6 gün süreyle durduruldu.
Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Jefferson Farfan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, altyapısından yetişip ülkemizi Avrupa'nın üst düzey liglerinde temsil eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le ilgili transfer dedikodularını dikkatle takip ediyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, gol sevinçlerinde sarılmanın yasak olmasını eleştirdi.
Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı.
Dün Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, 3 teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı olduğu öne sürülürken Arap basınından gündeme bomba gibi düşen başka bir iddia geldi. Habere göre, Al Nasr ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Portekizli teknik direktör Rui Vitoria, Fenerbahçe'yle prensipte anlaşma sağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.