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Oğuzhan yine kayıp

Oğuzhan yine kayıp

Beşiktaş’ın hücumdaki en büyük umutlarından biri olan milli yıldız, Trabzon deplasmanında kayboldu.

AKŞAM

YAKLAŞIK 2 sezondur düşüş içinde olan Oğuzhan Özyakup, zorlu Trabzonspor deplasmanında ilk 11’deki yerini aldı. Beşiktaş’ın ondan beklentileri büyüktü ancak Oğuzhan yine beklenen performansı sergileyemedi. Trabzonspor, dün Beşiktaş’a karşı defansif anlamda kusursuza yakın bir direnç gösterdi. Bunun karşılığını da fazlasıyla aldılar. Oğuzhan da bu markajın arasında kaybolan isimlerdendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın yaptığı hamleler de bir işe yaramadı. Siyah-Beyazlılar için kötü başlayan sezon aynı şekilde devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın görevini bırakma kararını açıklamasının ardından takım da kötü gidişini sürdürdü. Siyah-Beyazlılar’da önümüzdeki günlerde kritik gelişmelerin yaşanması bekleniyor

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