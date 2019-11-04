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  3. Oğuzhan Özyakup'un performansındaki düşüş sürüyor

Oğuzhan Özyakup'un performansındaki düşüş sürüyor

Oğuzhan Özyakup'un performansındaki düşüş sürüyor

Antalyaspor maçında sahada 14 dakika kalan Oğuzhan Özyakup kendisini izleyenleri yine hayrete düşürdü.

TM Dijital Haber Merkezi

Önce Galatasaray’ı ardından Antalyaspor’u yenerek kendisine gelen Beşiktaş’ta işler rayına girmiş gibi gözükürken, tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı’nın oyundan çıkarken kendisine tepki gösteren Adem Ljajic’ten çok Oğuzhan Özyakup’la yakından ilgilendiği öğrenildi.

OĞUZHAN FİZİK OLARAK BİTMİŞ DURUMDA

Hemen hemen 2,5 sezondur kendisinden haber alınamayan Oğuzhan Özyakup’u eski günlerine döndürmek için her yolu deneyen Abdullah Avcı’nın öğrencisiyle sık sık bir araya geldiği belirtilirken, milli oyuncunun futbolundaki düşüşün devam etmesi taraftarları da hayrete düşürüyor. Son oynanan Antalyaspor maçında Ljajic’in yerine giren ve sadece 14 dakika forma giymesine rağmen fizik olarak hayli yetersiz görünen 27 yaşındaki orta saha kendisine güvenenleri yine hayal kırıklığına uğratırken, Oğuzhan’ın şu ana kadar 7 maçta golü ya da asistinin bulunmaması teknik heyeti endişeye sevk ediyor.

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