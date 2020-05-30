Oğuzhan Özyakup'tan yönetimin maaş indirimi teklifine olumlu cevap

Koronavirüs salgını sonrası kulübün içinde bulunduğu sıkıntılara, kaptanlardan biri olarak asla duyarsız kalamayacağını yönetime ilettiği ortaya çıkan Oğuzhan'ın indirim konusuna yeşil ışık yaktığı belirlendi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kiralık gitmesine karşı çıktığı ve önümüzdeki sezon takıma kazandırmak istediği Oğuzhan'ın bu yaklaşımı, siyah-beyazlı yöneticileri bir hayli memnun etti.
Necip ve Oğuzhan'ın indirimler konusunda başı çekmesinden memnuniyet duyan yönetim; Jeremain Lens, Burak Yılmaz ve Domagoj Vida gibi yüksek yıllık ücret kazanan isimlerden de aynı duyarlılığı bekliyor. Yeni sezon planlaması çerçevesinde önce kendi içindeki değerleri takıma kazandırarak tasarrufun ön önemli adımını atmayı planlayan siyah-beyazlılar, Önümüzdeki günlerde diğer oyuncularla da masaya oturacak.
İndirim konusunda kulübün karşı karşıya kaldığı sıkıntıları tüm detaylarıyla bu oyunculara anlatacak olan yönetim, kadroya yeni katılacak oyunculara da yıllık ücret olarak kendi kriterlerini kabul ettirecek.
(Skorer)
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.
Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Albert Botines, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı ve “Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor” dedi.
Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile ayrılık kararı alınmasının ardında yatan gerçek ortaya çıktı. Adı Boca Juniors ile anılınca tavrı değişen Şilili sağ bek, son olarak ‘koronavirüsten korkuyorum' diyerek Riva'daki kampa katılmak istemeyince yönetimin sabrını taşırdı.
İtalyan medyasına göre Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Inter'in stoperi Diego Godin'i istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde ise İtalyan devi, Domagoj Vida'yı kadrosuna katacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlı yönetimin maaş indirimi teklifine olumlu cevap verdi.