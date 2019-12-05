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  3. Oğuzhan Özyakup'tan Abdullah Avcı'ya ayrılık sözleri: Teklif gelirse gönderebilirsin hocam

Oğuzhan Özyakup'tan Abdullah Avcı'ya ayrılık sözleri: Teklif gelirse gönderebilirsin hocam

Oğuzhan Özyakup'tan Abdullah Avcı'ya ayrılık sözleri: Teklif gelirse gönderebilirsin hocam

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında ıslıklanan Oğuzhan Özyakup maç sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya "Beni gönderin" dedi. Ancak deneyimli teknik direktör, oyuncusunun gönlünü aldı ve Kayserispor maçıyla barış sağlandı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıldan bu yana taraftarla yıldızı barışmayan Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçında ıslıklar arasında oyundan çıkmıştı.

Maçın ardından büyük moral bozukluğu yaşayan siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya içini dökerek, "Artık ne yapsam fayda etmez. İster istemez tepkiler etkiliyor. Kimse zarar görsün istemem. Teklif gelirse gönderebilirsin hocam" talebinde bulundu.

SEN BİZİM İÇİN KIYMETLİSİN

Tecrübeli teknik adamın ise öğrencisinin bu sözleri karşısında ona güvendiğini belirterek, "Sen bizim için kıymetlisin. Taraftar eleştirir de sever de. Sen burada adına methiyeler dizilen bir isimdin ve yine aynısını başarmak senin elinde. Ben sana güveniyorum, şans vermeye devam edeceğim asla vazgeçme. Senin buradan ayrılman ile ilgili de asla bir düşüncem yok, olmayacak da. Birlikte yola devam edeceğiz" dediği ifade edildi. 

(Sabah)


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