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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:17
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:17

Oğuzhan Özyakup için Antalyaspor da devreye girdi

Oğuzhan Özyakup için Antalyaspor da devreye girdi

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'ta uzun süredir formsuz olan Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'ta uzun süredir formsuz olan Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin yöneticileri, yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenilirken siyah-beyazlı yönetim de bu transfere sıcak bakıyor. Ancak Oğuzhan'ın Beşiktaş'ta kalmak istediği için teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor, kadrosunu son olarak Fedor Kudryashov, Veysel ve Sinan Gümüş ile güçlendirmişti

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Abdullah Avcı ile görüşen Oğuzhan, "Hocam ben bir yere gitmek istemiyorum. Kamp dönemi çok faydalı geçti. Eski Oğuzhan olacaksam burada olacağım. Başka şehirde kendime gelemem. İnşallah sezon sonu birlikte şampiyon olacağız" dedi.

(Türkiye)

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