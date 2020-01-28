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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 18:00
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  • 28 Ocak 2020 Salı 18:02

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a gideceğini açıkladı

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a gideceğini açıkladı

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Beşiktaş, Hollanda ekibi Feyenoord ile Oğuzhan Özyakup'un kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a imza atmak için Hollanda'ya gidiyor.

TRT Spor'a konuşan Oğuzhan Özyakup, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var. Ailem Hollanda'da da ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım" dedi

Sergen Yalçın konusuna değinen Oğuzhan, "Sergen Hoca ile dün akşam konuştuk. Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur." sözlerini kullandı

Milli Takım görüşleri sorulurken, "Şenol Hoca ile 4 sene çalıştım. Onu bir öğretmen gibi görüyoruz, genelde herkese yardım eder. Onunla da görüştüm, fikrini aldım. Fikri önemli olan 2-3 kişiye daha sordum, danıştım ve kararımı verdim. Feyenoord'a gidiyorum" açıklamasını yaptı

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