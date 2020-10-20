  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 09:07
  • |
  • Son Güncelleme:

Oğuzhan Özyakup Feyenoord'a geri dönüyor

Oğuzhan Özyakup Feyenoord'a geri dönüyor

Paylaş

Sabah

Beşiktaş'ın geçtiğimiz devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda temsilcisine yeniden kiralanabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler konuyla alakalı harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon kiralanan, bu sezon da şu ana kadar beklentilere cevap veremeyen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlılar yeniden kolları sıvadı.

Feyenoord'dan cevap bekleniyor

Beşiktaşlı yetkililer Feyenoord'un kapısını çalarak, milli oyuncuyu yeniden isteyip istemediklerini sordu. Feyenoord ise Oğuzhan'dan vazgeçmediğini ancak bonservis bedeli ödenmesinin söz konusu olmadığı yanıtını verdi. Siyah-beyazlılar da bunun üzerine takas konusunu gündeme getirdi ve beklemeye geçti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti
Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti

Fatih Terim 5 futbolcunun biletini kesti

Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme
Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme

Göztepe maçında Erol Bulut'un canını sıkan gelişme

Yenilgi yaz 90+5'e gönder!
Yenilgi yaz 90+5'e gönder!

Yenilgi yaz 90+5'e gönder!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

14 milyar euroluk İstanbul rüyası
14 milyar euroluk İstanbul rüyası

14 milyar euroluk İstanbul rüyası

Son durağı Atatürk Olimpiyat Stadı olan muhteşem futbol resitali bugün start alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde perde bugün açılıyor... 32 takım en büyük olmak için mücadele edecek. Devler arenasındaki takımların toplam kadro değeri ise 14 milyar euro...

F.Bahçe 'bulut'ların üstünde!
F.Bahçe 'bulut'ların üstünde!

F.Bahçe 'bulut'ların üstünde!

Fenerbahçe'de sezona yapılan iyi başlangıç yüzleri güldürdü.

Eddie Newton'a Fenerbahçe kredisi
Eddie Newton'a Fenerbahçe kredisi

Eddie Newton'a Fenerbahçe kredisi

Trabzonspor'da yönetimin aldığı karara göre, Eddie Newton'un bordo-mavili kulüpteki geleceği Fenerbahçe maçından alacağı sonuca göre belli olacak.

Gol canavarı Burak
Gol canavarı Burak

Gol canavarı Burak

Sezon başında Beşiktaş'tan Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, harika performansı ile Fransa'ya ısınmaya başladı.

Kabus sürüyor! G.Saray evinde mağlup
Kabus sürüyor! G.Saray evinde mağlup

Kabus sürüyor! G.Saray evinde mağlup

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş yönetimi harekete geçti! Oğuzhan gidici...
Beşiktaş yönetimi harekete geçti! Oğuzhan gidici...

Beşiktaş yönetimi harekete geçti! Oğuzhan gidici...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda temsilcisine yeniden kiralanabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler konuyla alakalı harekete geçti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.