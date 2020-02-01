Oğuzhan Özyakup, Feyenoord kariyerine golle başladı

Ligin 21. hafta mücadelesinde Feyenoord, Emmen'i ağırladı.
Feyenoord'da ilk maçına çıkan Oğuzhan Özyakup, 2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekibin diğer gollerini 64. dakikada Nicolai Jörgensen ve 80. dakikada Luis Sinisterra kaydetti.
Feyenoord'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı milli oyuncu, 63. dakikada sahadaki yerini Renato Tapia'ya bıraktı.
Bu sonuçla Feyenoord puanını 40'a çıkarırken, Emmen 22 puanda kaldı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçın ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.