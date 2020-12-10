  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Aralık 2020 Perşembe 11:19
  • |
  • Son Güncelleme:

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'la 200. maçına çıkıyor

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'la 200. maçına çıkıyor

Paylaş

AA

Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'deki ikinci "Dalya" heyecanı için Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma bekleyecek.

Beşiktaş'a 2012-2013 sezonunda Arsenal'den transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligde 199 karşılaşmada görev aldı.

Oğuzhan, Beşiktaş'ın 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alması halinde 200. maçına çıkacak.

FEDA DÖNEMİNDE GELDİ

Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı kulübe sıkıntılı bir dönemde transfer oldu.

Beşiktaş Kulübünde Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yönetime gelen başkan Fikret Orman, 2012-2013 sezonunu "Feda" yılı ilan etti.

Oğuzhan Özyakup da "Feda" sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan oyuncular arasında yer aldı.

2 KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Oğuzhan, Beşiktaş'ta 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşarken, Oğuzhan da kadroda yer aldı.

Tecrübeli futbolcu, 2015-2016 sezonundaki şampiyonlukta 9 gollük katkı verdi.

Oğuzhan, bir sonraki şampiyonluk sezonunda ise rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

SON DÖNEMLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI

Beşiktaş'a transfer olduğu 2012-2013'ten itibaren başarılı bir performans ortaya koyan Oğuzhan, son sezonlarda düşüş yaşadı.

Siyah-beyazlı takıma geldiği 2013-2014'ten itibaren 6 sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Oğuzhan'ın 2018-2019 sezonuyla süreleri düşmeye başladı.

Beşiktaş'taki ilk 6 sezonunda ligde 20 maçın altına düşmeyen Oğuzhan, 2018-2019'da 19, geçen sezon ise 12 lig maçında görev aldı.

KISA SÜRELİ AYRILIK

Oğuzhan, yaşadığı düşüşün ardından geçen sezonun 2. yarısını kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibinde geçirdi.

Bu sezonun başında tekrar Beşiktaş'ta görev almaya başlayan Oğuzhan, 5 maçta 193 dakika sahada kaldı.

LİG PERFORMANSI

Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki 9 sezonluk performansı şöyle:

SezonMaçGolSarı KartKırmızı KartSüre
2020-20215---193
2019-20201211-448
2018-20191912-791
2017-201824-411498
2016-20172952-2409
2015-20163198-2563
2014-20152524-1187
2013-2014266611938
2012-2013282811744

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Falcao gerçekleri! Neden oynamadığı ortaya çıktı
Falcao gerçekleri! Neden oynamadığı ortaya çıktı

Falcao gerçekleri! Neden oynamadığı ortaya çıktı

F.Bahçe istedi alamadı G.Saray bitiriyor
F.Bahçe istedi alamadı G.Saray bitiriyor

F.Bahçe istedi alamadı G.Saray bitiriyor

Transferde büyük engel! F.Bahçe'nin yol haritası...
Transferde büyük engel! F.Bahçe'nin yol haritası...

Transferde büyük engel! F.Bahçe'nin yol haritası...

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Samsunspor'un acı kaybı: Korona nedeniyle vefat etti
Samsunspor'un acı kaybı: Korona nedeniyle vefat etti

Samsunspor'un acı kaybı: Korona nedeniyle vefat etti

Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Yılmaz Vural'dan haber var!
Yılmaz Vural'dan haber var!

Yılmaz Vural'dan haber var!

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural, sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.

Halil Umut Meler'den Devler Ligi'nde başarılı yönetim
Halil Umut Meler'den Devler Ligi'nde başarılı yönetim

Halil Umut Meler'den Devler Ligi'nde başarılı yönetim

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City-Marsilya karşılaşmasında düdük çaldı. Mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir Avrupa'ya veda etti
Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık nedeniyle dün akşam ertelenen ve daha sonra bugün oynanmasına karar verilen PSG - Başakşehir maçı 14. dakikadan devam ediyor.

Mehmet Topal maç sonu isyan bayrağını çekti
Mehmet Topal maç sonu isyan bayrağını çekti

Mehmet Topal maç sonu isyan bayrağını çekti

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-1 yenildiği maç sonrası Mehmet Topal konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.