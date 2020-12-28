Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmi gibi

Cim-Bom’da Trabzonspor maçının kahramanı olan Oğulcan’ın Galatasaray’a geliş hikayesi adeta film gibi... 17 yaşında Terim tarafından altyapıya çağrıldı, onun görevi bırakmasıyla Gaziantep’in yolunu tuttu. Futbolu Çaykur Rize’de geliştirip, opsiyonlu sözleşmeyi bile takmadı ve bu sezon yeniden Aslan ile buluştu.
Trabzon deplasmanında hem golü hem de futboluyla karşılaşmaya damga vuran Oğulcan Çağlayan’in hikayesi, Yeşilçam filmlerinin senaryosunu aratmadı!
TERİM GİDİNCE SAHİPSİZ KALDI
2013’te Bursa altyapısında oynarken Fatih Terim’in ısrarla isteyip Florya’ya getirilen Oğulcan, o dönem Terim’in görevden ayrılmasıyla sahipsiz kaldı. 17 yaşındayken geldiği Galatasaray’da ortada kalan Oğulcan’ın hayalleri yıkılmıştı.
2013'TE GERÇEKLEŞMEYEN HAYAL 2020'DE GERÇEK OLDU
Oğulcan birkaç ay sonra Florya’ya veda etti ve Gaziantepspor’un yolunu tuttu. Buna karşın Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Oğulcan’ı sürekli genç milli takımlara çağırdı. Başarılı oyuncu, daha sonra Kayseri Erciyes ve Çaykur Rizespor formaları da giydi. Özellikle Karadeniz ekibiyle yaptığı 4+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyon, Çaykur Rize tarafından hayata geçirilmek istendi. Ancak Galatasaray hayalleri ve Fatih Terim’le yollarının yeniden kesişecek olması nedeniyle Oğulcan, Rizespor’un uzattığı kontratı tek taraflı feshetti ve Florya’nın yolunu tuttu. Böylece 2013’te gerçekleşmeyen hayali 2020’de gerçek oldu.
FALCAO'NUN 15'TE 1'İ, DIAGNE'NİN 8'DE 1'İ ÜCRET ALIYOR
Galatasaray ile 4 senelik anlaşma yapan Oğulcan Çağlayan, bu sezon 3 milyon 750 bin lira alacak. Galatasaray’da birinci forvet durumuna geçen Oğulcan, Falcao’nun 15’te 1’i, Diagne’nin ise 8’de 1’i ücret kazanıyor.
"KİMSEYE SÖYLEME NAZAR DEĞER"
Oğulcan Çağlayan, Cim-Bom’a transferi döneminde yaşananları da şöyle anlattı: “Anneme ‘Galatasaray beni istiyor’ dediğim zaman, gözyaşı dökmüştü. ‘Sakın kimseye söyleme imzayı atana kadar, nazar değer’ demişti.
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