Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ognjen Kuzmic geçirdiği trafik kazası sonucu komaya girdi

Ognjen Kuzmic geçirdiği trafik kazası sonucu komaya girdi

Ognjen Kuzmic geçirdiği trafik kazası sonucu komaya girdi

Sırbistan'ın Kızılyıldız Basketbol Takımı'nda forma giyen Ognjen Kuzmic geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kuzmic'in sabah saatlerinde trafik kazası geçirdiği ifade edilerek, 29 yaşındaki basketbolcunun başkent Belgrad'a getirildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.     

Açıklamada, kazanın Bosna Hersek'teki Banja Luka-Prijedor kara yolu üzerinde, Kuzmic'in içinde bulunduğu araç ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi.     

Kuzmic'in doktoru Vlada Djaci ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, Sırp basketbolcunun komada olduğunu belirterek, "Kuzmic'in kaza sonucu alt ve üst çenesi kırılmış. Beyninde bir hasar bulunmuyor." dedi.     

Sırp basketbolcu Kuzmic, bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde de (NBA) oynamıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?
Murat Dalkılıç: Patron Hande, o ne derse o olur
ABD'de reyting rekoru kırdı
Ahmet Kural'ın son hali görenleri şok etti!
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
<p> KPSS’ye giren binlerce aday ter döktü.</p> <p>Sınava çalışmadığını belirten Mehmet Nuri Yorul

Adaylardan 2019 KPSS yorumları!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları