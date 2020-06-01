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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 13:42
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Odion Ighalo 8 aylık imzayı attı

Odion Ighalo 8 aylık imzayı attı

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İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini 31 Ocak 2021'e kadar uzattığını duyurdu.

Manchester United, ara transfer döneminde Shanghai Greenland Shenhua'dan kiraladığı Odion Ighalo'nun sözleşmesini Ocak 2021'e kadar uzattı.

Ara transfer döneminde Manchester United'a katılan 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, İngiliz ekibiyle çıktığı 8 maçta 4 gol kaydetti.

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