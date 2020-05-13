Obrodvic'e Fenerbahçe'den henüz bir teklif yok

Fenerbahçe'de forma giyen Joffrey Lauvergne, geleceği ve Zeljko Obradovic hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin henüz Obradovic'e yeni bir sözleşme teklifi yapmadığını vurgulayan Lauvergne, "Obradovic ile önümüzdeki sezon hakkında konuşmadık, bildiğiniz gibi Zeljko gelecek yıl sözleşme altında değil. Sam, gelecek yıl için henüz teklif olmadığını söyledi, bu yüzden henüz bunun hakkında konuşmuyoruz, ancak birbirimizle normal konuşuyoruz. Her zaman iyi olup olmadığımızı kontrol eder. O Sırbistan'da ve ben İstanbul'dayım. Şu anda bir şey söylemek zor, salgın çevresindeki bu durum her şeyi durdurdu, bu yüzden şu anda en önemli şey hepimizin iyi olması ve sağlıklı olmamız." dedi.
Lauvergne, "Partizan'a ne zaman döneceksin?" sorusuna ise "Ne zaman olduğunu bilmiyorum, ama döneceğim! Partizan'dan sonra 3 isteğim vardı, biri milli takım için oynamak, bunu başardım, iki bronz madalyadan bahsetmek zorundayım, Fransa ile aldığım altın var, çok gurur duyduğum Olimpiyat Oyunları var, diğeri ise NBA ve bunu da başardım" şeklinde yanıt verdi.
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